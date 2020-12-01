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إزالة رحم بأورام ليفية لمريضة في مجمع الملك عبد الله الطبي في جدة

خلال عملية جراحية استغرقت 3 ساعات.. وخرجت بصحة جيدة

تمكّن الفريق الطبي الجراحي في قسم أمراض النساء والولادة في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، من استئصال رحم بأورام ليفية تزن 2500 جرام من مريضة، وذلك خلال عملية جراحية استغرقت قرابة ثلاث ساعات.

وكانت المريضة تعاني من آلام مزمنة في الحوض منذ عدة سنوات، وتبين بعد عمل التحاليل والفحوصات والأشعة اللازمة وجود أورام ليفية في الرحم متعددة أكبرها يتجاوز 12 سم.

وقرّر الفريق الطبي ضرورة إجراء تدخل جراحي لإنهاء معاناتها، وقام الفريق باستئصال الرحم بالأورام الليفية، وتكللت العملية بالنجاح، بعدها تم نقلها لأجنحة التنويم لتقديم الرعاية الصحية لها والعناية الطبية، وغادرت المجمع الطبي بعد استقرار حالتها وتماثلها للشفاء وهي بحالة صحية جيدة.

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إزالة رحم بأورام ليفية لمريضة في مجمع الملك عبد الله الطبي في جدة
سبق

تمكّن الفريق الطبي الجراحي في قسم أمراض النساء والولادة في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، من استئصال رحم بأورام ليفية تزن 2500 جرام من مريضة، وذلك خلال عملية جراحية استغرقت قرابة ثلاث ساعات.

وكانت المريضة تعاني من آلام مزمنة في الحوض منذ عدة سنوات، وتبين بعد عمل التحاليل والفحوصات والأشعة اللازمة وجود أورام ليفية في الرحم متعددة أكبرها يتجاوز 12 سم.

وقرّر الفريق الطبي ضرورة إجراء تدخل جراحي لإنهاء معاناتها، وقام الفريق باستئصال الرحم بالأورام الليفية، وتكللت العملية بالنجاح، بعدها تم نقلها لأجنحة التنويم لتقديم الرعاية الصحية لها والعناية الطبية، وغادرت المجمع الطبي بعد استقرار حالتها وتماثلها للشفاء وهي بحالة صحية جيدة.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
05:16 PM

إزالة رحم بأورام ليفية لمريضة في مجمع الملك عبد الله الطبي في جدة

خلال عملية جراحية استغرقت 3 ساعات.. وخرجت بصحة جيدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكّن الفريق الطبي الجراحي في قسم أمراض النساء والولادة في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، من استئصال رحم بأورام ليفية تزن 2500 جرام من مريضة، وذلك خلال عملية جراحية استغرقت قرابة ثلاث ساعات.

وكانت المريضة تعاني من آلام مزمنة في الحوض منذ عدة سنوات، وتبين بعد عمل التحاليل والفحوصات والأشعة اللازمة وجود أورام ليفية في الرحم متعددة أكبرها يتجاوز 12 سم.

وقرّر الفريق الطبي ضرورة إجراء تدخل جراحي لإنهاء معاناتها، وقام الفريق باستئصال الرحم بالأورام الليفية، وتكللت العملية بالنجاح، بعدها تم نقلها لأجنحة التنويم لتقديم الرعاية الصحية لها والعناية الطبية، وغادرت المجمع الطبي بعد استقرار حالتها وتماثلها للشفاء وهي بحالة صحية جيدة.

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