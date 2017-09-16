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"الجمارك" تعقد مؤتمرًا صحفيًّا حول تقنية "بلوك تشين".. غدًا

بمشاركة واسعة لإبراز أهميتها ودورها في تطوير قطاع الشحن

تعقد الجمارك السعودية، يوم غد الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا عن أهمية تقنية "بلوك تشين" في تطوير قطاع الشحن، بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للموانئ، وشركة "MAERSK" العالمية.
ويسلط المؤتمرُ الضوءَ على تجربة الجمارك السعودية في الاستفادة من تقنية "بلوك تشين" في العمل الجمركي، وخطوات التحول الرقمي في الجمارك السعودية، وأهم التحديات التي واجهتها الجمارك في هذا الشأن.
كما يركز على إيضاح مدى الفائدة المتحققة من هذه التقنية في مجال تيسير التبادل التجاري، ودورها في تأمين سلامة حركة التبادل التجاري، وضمان موثوقية سلاسل الإمداد العالمية.
وسيستعرض مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات محمد العتيبي، من الجمارك السعودية، هذه التجربة.
وسيشهد المؤتمر الصحفي مشاركة كبير الاستشاريين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وأحد أهم الخبراء الرواد في تقنية "بلوك تشين" بالمملكة الدكتور هشام بن عباس.
وستشارك الهيئة العامة للموانئ؛ لتستعرض تجربتها في هذا المجال من خلال المستشار خالد الثنيان؛ فيما تقدم شركة "MAERSK" العالمية تجربتها في تقنية بلوك تشين"؛ حيث سيستعرض هذه التجربة المدير الإقليمي للشركة محمد شهاب.
ودعت الجمارك السعودية جميعَ المهتمين ووسائل الإعلام إلى حضور المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد في قاعة برلين بفندق "الفورسيزون- الرياض"، في الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا من يوم غد الثلاثاء.

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"الجمارك" تعقد مؤتمرًا صحفيًّا حول تقنية "بلوك تشين".. غدًا
سبق

تعقد الجمارك السعودية، يوم غد الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا عن أهمية تقنية "بلوك تشين" في تطوير قطاع الشحن، بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للموانئ، وشركة "MAERSK" العالمية.
ويسلط المؤتمرُ الضوءَ على تجربة الجمارك السعودية في الاستفادة من تقنية "بلوك تشين" في العمل الجمركي، وخطوات التحول الرقمي في الجمارك السعودية، وأهم التحديات التي واجهتها الجمارك في هذا الشأن.
كما يركز على إيضاح مدى الفائدة المتحققة من هذه التقنية في مجال تيسير التبادل التجاري، ودورها في تأمين سلامة حركة التبادل التجاري، وضمان موثوقية سلاسل الإمداد العالمية.
وسيستعرض مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات محمد العتيبي، من الجمارك السعودية، هذه التجربة.
وسيشهد المؤتمر الصحفي مشاركة كبير الاستشاريين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وأحد أهم الخبراء الرواد في تقنية "بلوك تشين" بالمملكة الدكتور هشام بن عباس.
وستشارك الهيئة العامة للموانئ؛ لتستعرض تجربتها في هذا المجال من خلال المستشار خالد الثنيان؛ فيما تقدم شركة "MAERSK" العالمية تجربتها في تقنية بلوك تشين"؛ حيث سيستعرض هذه التجربة المدير الإقليمي للشركة محمد شهاب.
ودعت الجمارك السعودية جميعَ المهتمين ووسائل الإعلام إلى حضور المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد في قاعة برلين بفندق "الفورسيزون- الرياض"، في الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا من يوم غد الثلاثاء.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
12:11 PM

"الجمارك" تعقد مؤتمرًا صحفيًّا حول تقنية "بلوك تشين".. غدًا

بمشاركة واسعة لإبراز أهميتها ودورها في تطوير قطاع الشحن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تعقد الجمارك السعودية، يوم غد الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا عن أهمية تقنية "بلوك تشين" في تطوير قطاع الشحن، بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للموانئ، وشركة "MAERSK" العالمية.
ويسلط المؤتمرُ الضوءَ على تجربة الجمارك السعودية في الاستفادة من تقنية "بلوك تشين" في العمل الجمركي، وخطوات التحول الرقمي في الجمارك السعودية، وأهم التحديات التي واجهتها الجمارك في هذا الشأن.
كما يركز على إيضاح مدى الفائدة المتحققة من هذه التقنية في مجال تيسير التبادل التجاري، ودورها في تأمين سلامة حركة التبادل التجاري، وضمان موثوقية سلاسل الإمداد العالمية.
وسيستعرض مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات محمد العتيبي، من الجمارك السعودية، هذه التجربة.
وسيشهد المؤتمر الصحفي مشاركة كبير الاستشاريين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وأحد أهم الخبراء الرواد في تقنية "بلوك تشين" بالمملكة الدكتور هشام بن عباس.
وستشارك الهيئة العامة للموانئ؛ لتستعرض تجربتها في هذا المجال من خلال المستشار خالد الثنيان؛ فيما تقدم شركة "MAERSK" العالمية تجربتها في تقنية بلوك تشين"؛ حيث سيستعرض هذه التجربة المدير الإقليمي للشركة محمد شهاب.
ودعت الجمارك السعودية جميعَ المهتمين ووسائل الإعلام إلى حضور المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد في قاعة برلين بفندق "الفورسيزون- الرياض"، في الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا من يوم غد الثلاثاء.

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