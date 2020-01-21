"الجبير" يلتقي عضو البرلمان الأوروبي ويستعرض الموضوعات المشتركة

في حضور المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير العريفي

‏‎‏‎التقى عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل اليوم عضو البرلمان الأوروبي من مجموعة حزب الشعب الأوروبي نائب رئيس لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعي، السيد/ توماس زيشوفسكي.

‏‎وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي.

‏‎‏‎حضر اللقاء السفير سعد بن محمد العريفي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي.