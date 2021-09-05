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"التأشيرات الخضراء".. نظام جديد للعمل والإقامة بالإمارات

يتيح للمغتربين التقدم للعمل دون كفالة والبقاء بعد فسخ التعاقد

أعلنت الإمارات، الأحد، عن تدشينها أنواعًا جديدة من تأشيرات الإقامة والعمل ستشمل مزيدًا من الفئات.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، أثناء مؤتمر صحفي عقد في دبي، الأحد، بمناسبة الإعلان عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن إطار مبادرة "مشاريع الخمسين"، أن الحكومة قررت إطلاق نظام إقامة جديد، وهو عبارة عن مسار متكامل للإقامة يشمل الإقامات العادية والذهبية والخضراء.

وتتيح "التأشيرات الخضراء" الجديدة للمغتربين التقدم للعمل دون أن يكفلهم صاحب العمل، وتشمل الأشخاص حتى سن 25 عامًا في تصاريحهم.

وأشارت الحكومة وفق سكاي نيوز عربية إلى أنها ستسمح للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 180 يومًا، ما يمثل دفعة كبيرة حيث كانت معظم التأشيرات مرتبطة بعقود العمل.

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"التأشيرات الخضراء".. نظام جديد للعمل والإقامة بالإمارات
سبق

أعلنت الإمارات، الأحد، عن تدشينها أنواعًا جديدة من تأشيرات الإقامة والعمل ستشمل مزيدًا من الفئات.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، أثناء مؤتمر صحفي عقد في دبي، الأحد، بمناسبة الإعلان عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن إطار مبادرة "مشاريع الخمسين"، أن الحكومة قررت إطلاق نظام إقامة جديد، وهو عبارة عن مسار متكامل للإقامة يشمل الإقامات العادية والذهبية والخضراء.

وتتيح "التأشيرات الخضراء" الجديدة للمغتربين التقدم للعمل دون أن يكفلهم صاحب العمل، وتشمل الأشخاص حتى سن 25 عامًا في تصاريحهم.

وأشارت الحكومة وفق سكاي نيوز عربية إلى أنها ستسمح للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 180 يومًا، ما يمثل دفعة كبيرة حيث كانت معظم التأشيرات مرتبطة بعقود العمل.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
03:07 PM

"التأشيرات الخضراء".. نظام جديد للعمل والإقامة بالإمارات

يتيح للمغتربين التقدم للعمل دون كفالة والبقاء بعد فسخ التعاقد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,714

أعلنت الإمارات، الأحد، عن تدشينها أنواعًا جديدة من تأشيرات الإقامة والعمل ستشمل مزيدًا من الفئات.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، أثناء مؤتمر صحفي عقد في دبي، الأحد، بمناسبة الإعلان عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن إطار مبادرة "مشاريع الخمسين"، أن الحكومة قررت إطلاق نظام إقامة جديد، وهو عبارة عن مسار متكامل للإقامة يشمل الإقامات العادية والذهبية والخضراء.

وتتيح "التأشيرات الخضراء" الجديدة للمغتربين التقدم للعمل دون أن يكفلهم صاحب العمل، وتشمل الأشخاص حتى سن 25 عامًا في تصاريحهم.

وأشارت الحكومة وفق سكاي نيوز عربية إلى أنها ستسمح للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 180 يومًا، ما يمثل دفعة كبيرة حيث كانت معظم التأشيرات مرتبطة بعقود العمل.

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