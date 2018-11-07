"الغذاء والدواء": توسع في التفتيش ومضاعفة البلاغات في الربع الثالث

قالت: ارتفاع عدد شهادات ترخيص المصانع الغذائية بنسبة 191%

توسّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء في عمليات التفتيش، واختصرت وقت إنجاز المعاملات، كما تلقّت عدداً أكبر من البلاغات خلال الربع الثالث من عام 2018 مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017.

وتبيّن ارتفاع عدد شهادات ترخيص المصانع الغذائية بنسبة 191% من 11 ترخيصاً خلال الربع الثالث عام 2017 إلى 32 ترخيصاً خلال الربع الثالث عام 2018، وكذلك زيادة عدد شهادات ترخيص مصانع المياه المعبأة بنسبة 1700% من شهادة واحدة إلى 18 شهادة، وارتفاع عدد الزيارات التفتيشية لمصانع المياه المعبأة بنسبة 72% من 187 زيارة إلى 322 زيارة، إضافة إلى زيادة البلاغات المتعلقة بالغذاء بنسبة 28% من 67 بلاغاً إلى 86 بلاغاً.

وفي مجال تصدير المنتجات الغذائية زادت نسبة إصدار شهادات التصدير 117% من 92 شهادة إلى 200 شهادة، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط ساعات إنجاز الشهادات بنسبة 96% من 80 ساعة إلى 3 ساعات.

وإضافة إلى ذلك، زادت نسبة منتجات الأعلاف المفسوحة 23% من 1954 منتجاً إلى 2396 منتجاً، ونسبة إذن تصدير الأعلاف 69% من 58 منتجاً إلى 98 منتجاً، ونسبة تسجيل منتجات الأعلاف 82%من 341 إلى 619 منتجاً.

وفيما يتعلق بمنشآت المبيدات ارتفعت نسبة تسجيلها 46% من 13 إلى 19 منشأة، وانخفض متوسط ساعات الإنجاز لتسجيل منشآت المبيدات بنسبة 38 %من 13 ساعة إلى 8 ساعات.

وفي مجال الدواء، زادت الزيارات التفتيشية للمنشآت لغرض الترخيص بنسبة 186% من 37 إلى 106 زيارات، كما ارتفع عدد المنتجات الدوائية الواردة بنسبة 196 %من 36.506 منتجات إلى 108.108 منتجات.

وقفز عدد البلاغات الواردة إلى المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية بنسبة 1303% من 1273 بلاغاً إلى 17.859 بلاغاً، كما ارتفع عدد الاستفسارات والبلاغات الواردة لمركز الأدوية والسموم بنسبة 107% من 900 بلاغ واستفسار إلى 1863 بلاغاً واستفساراً.

أما في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية، فقفز عدد البلاغات الواردة لمركز بلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية بنسبة 1635% من 20 بلاغاً إلى 347 بلاغاً، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط مدة إنجاز بلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية بنسبة 58% من 20 ساعة إلى 8.4 ساعات.

وارتفع عدد طلبات الإذن بتسويق المنتجات بنسبة 47% من 742 طلباً إلى 1088 طلباً، أما المنتجات المفسوحة فزادت بنسبة 41% من 5458 منتجاً إلى 7704 منتجات، وزادت الزيارات التفتيشية للمنشآت بنسبة 28% من 234 زيارة إلى 300 زيارة.