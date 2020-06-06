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"الشؤون الإسلامية": الصلاة فوق أسطح المساجد غير مسموح بها.. وسيتم محاسبة المتسبب

الوزارة تضيف مساجد أخرى لإقامة الجمعة المقبلة لتخفيف الزحام وحماية المصلين

توعدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في منطقة جازان، المتسبب في الصلاة فوق أحد جوامع محافظة العارضة، مبينة أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، محمد بن عبده كريري، أنه لا صلاة فوق أسطح المساجد، وهذا التصرف غير مسموح به، وسيتم اتخاذ اللازم مع المتسبب في ذلك نظامًا، وجميع الأسطح مغلقة في المساجد.

وبشأن استغلال أحد المساجد للأسطح بهدف التباعد، أوضح أنه تم الإذن بإقامة صلاة الجمعة في عدد من المساجد المجاورة للجامع تخفيفًا للزحام، وهي: مسجد الخير، ومسجد حسين مساوى، ومسجد الشيخ جابر عطيفي، وجميعها أقيمت بها صلاة الجمعة، وذلك حسب توجيه فضيلة مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد محمد مدخلي.

ووجه فضيلة الشيخ المدخلي إدارة مساجد محافظة العارضة بمتابعة الأمر، والإفادة عن الحاجة لفتح مساجد إضافية لاستيعاب أعداد المصلين.

يذكر أن فرع وزارة الشؤون الاسلامية في جازان بصدد إضافة مساجد أخرى لمساندة الجوامع لإقامة صلاة الجمعة المقبلة، وقد تصل إلى 1000 مسجد إضافي في المرحلة الثانية بعد فتح ( 816) مسجدًا؛ وذلك لتخفيف الزحام وحماية المصلين من انتشار جائحة كوورنا.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية": الصلاة فوق أسطح المساجد غير مسموح بها.. وسيتم محاسبة المتسبب
سبق

توعدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في منطقة جازان، المتسبب في الصلاة فوق أحد جوامع محافظة العارضة، مبينة أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، محمد بن عبده كريري، أنه لا صلاة فوق أسطح المساجد، وهذا التصرف غير مسموح به، وسيتم اتخاذ اللازم مع المتسبب في ذلك نظامًا، وجميع الأسطح مغلقة في المساجد.

وبشأن استغلال أحد المساجد للأسطح بهدف التباعد، أوضح أنه تم الإذن بإقامة صلاة الجمعة في عدد من المساجد المجاورة للجامع تخفيفًا للزحام، وهي: مسجد الخير، ومسجد حسين مساوى، ومسجد الشيخ جابر عطيفي، وجميعها أقيمت بها صلاة الجمعة، وذلك حسب توجيه فضيلة مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد محمد مدخلي.

ووجه فضيلة الشيخ المدخلي إدارة مساجد محافظة العارضة بمتابعة الأمر، والإفادة عن الحاجة لفتح مساجد إضافية لاستيعاب أعداد المصلين.

يذكر أن فرع وزارة الشؤون الاسلامية في جازان بصدد إضافة مساجد أخرى لمساندة الجوامع لإقامة صلاة الجمعة المقبلة، وقد تصل إلى 1000 مسجد إضافي في المرحلة الثانية بعد فتح ( 816) مسجدًا؛ وذلك لتخفيف الزحام وحماية المصلين من انتشار جائحة كوورنا.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
08:06 PM
اخر تعديل
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
09:01 PM

"الشؤون الإسلامية": الصلاة فوق أسطح المساجد غير مسموح بها.. وسيتم محاسبة المتسبب

الوزارة تضيف مساجد أخرى لإقامة الجمعة المقبلة لتخفيف الزحام وحماية المصلين

A A A
فهد كاملي - جازان
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8,990

توعدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في منطقة جازان، المتسبب في الصلاة فوق أحد جوامع محافظة العارضة، مبينة أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، محمد بن عبده كريري، أنه لا صلاة فوق أسطح المساجد، وهذا التصرف غير مسموح به، وسيتم اتخاذ اللازم مع المتسبب في ذلك نظامًا، وجميع الأسطح مغلقة في المساجد.

وبشأن استغلال أحد المساجد للأسطح بهدف التباعد، أوضح أنه تم الإذن بإقامة صلاة الجمعة في عدد من المساجد المجاورة للجامع تخفيفًا للزحام، وهي: مسجد الخير، ومسجد حسين مساوى، ومسجد الشيخ جابر عطيفي، وجميعها أقيمت بها صلاة الجمعة، وذلك حسب توجيه فضيلة مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد محمد مدخلي.

ووجه فضيلة الشيخ المدخلي إدارة مساجد محافظة العارضة بمتابعة الأمر، والإفادة عن الحاجة لفتح مساجد إضافية لاستيعاب أعداد المصلين.

يذكر أن فرع وزارة الشؤون الاسلامية في جازان بصدد إضافة مساجد أخرى لمساندة الجوامع لإقامة صلاة الجمعة المقبلة، وقد تصل إلى 1000 مسجد إضافي في المرحلة الثانية بعد فتح ( 816) مسجدًا؛ وذلك لتخفيف الزحام وحماية المصلين من انتشار جائحة كوورنا.

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