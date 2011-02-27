أمير الشرقية: العوامية جزء غالٍ من الوطن وتستحق أن تحظى بالمشاريع التنموية

خلال استقباله وفداً من الشخصيات الدينية والاجتماعية وأكاديميين وأدباء وفنانين

استقبل أمير منطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه أهالي بلدة العوامية بمحافظة القطيف يمثلون شخصيات دينية واجتماعية وأكاديميين وأدباء وفنانين مثمنين الزيارة التاريخية للعوامية ومرحبين بجهوده الخاصة في حث الجهات الحكومية في العمل بالشكل السريع على إنهاء المشروع في الوقت المحدد .

وخلال الاستقبال أكد الأمير سعود بن نايف بأن العوامية جزء غالي من الوطن وتستحق أن تحظى بالمشاريع التنموية التي ستسهم في إبراز هذه البلدة الغنية برجالها ونسائها المبدعين والمبدعات الذين خدموا الدولة في شتى المجالات ، مؤكداً سموه بأن قطار التنمية لم يغفل العوامية وستستمر المشاريع التنموية والتطويرية لكافة القطاعات البلدية والصحية والتعليمية .

وأشاد بوقفة أهالي العوامية وحرصهم ووقوفهم يداً بيد مع رجال الأمن ضد كل من يحاول العبث والخروج على النظام ، مبدياً سعادته وهو يرى مشاريع النهضة تسير نحو الإنجاز وتحقيق الرفاهية لمواطني العوامية بشكل خاص وللقطيف بشكل عام .

وخلال الاستقبال تحدث كل من "فاضل النمر، والدكتور عبدالله النمر، وجعفر الربع " حيث أكدوا خلال كلماتهم بأن أبناء العوامية يتطلعون نحو مستقبل مشروق بعد تدشين " مشروع وسط العوامية " الذي سيسهم بلاشك في خلق واقع متقدم لحياة أفضل .

وأضافوا بأن جميع أهالي العوامية يقفون خلف قيادتهم الرشيدة ويضعون أيديهم في يد الدولة من أجل نهضة بلادنا وتحقيق لأعلى معايير الحياة الكريمة .