الهلال يكثف جرعات رفع المعدل اللياقي.. والصالة الرياضية تجهز عطيف

طالب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال من اللاعبين رفع الجانب اللياقي، حيث حرص على تعزيز الحالة البدنية لعناصره، إذ تخلل الحصة تدريبات لياقية متنوعة، والتحرك بالكرة، إضافة إلى الجري حول الملعب، واختبارات بدنية.

وفي الجانب الآخر واصل عبدالله عطيف، بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي تدريباته في الصالة الرياضية للنادي.