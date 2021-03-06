الإمارات: 2,959 إصابة جديدة و14 وفاة بـ"كورونا"

ارتفع عدد المتعافين من المرض إلى 391,205 حالات

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 2,959 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفاة.



وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 408,236 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,310 وفيات.

وأشارت إلى تماثل 1,901 حالة للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 391,205 حالات.