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الإمارات: 2,959 إصابة جديدة و14 وفاة بـ"كورونا"

ارتفع عدد المتعافين من المرض إلى 391,205 حالات

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 2,959 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 408,236 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,310 وفيات.

وأشارت إلى تماثل 1,901 حالة للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 391,205 حالات.

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الإمارات: 2,959 إصابة جديدة و14 وفاة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 2,959 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 408,236 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,310 وفيات.

وأشارت إلى تماثل 1,901 حالة للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 391,205 حالات.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
02:35 PM
اخر تعديل
06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
03:08 PM

الإمارات: 2,959 إصابة جديدة و14 وفاة بـ"كورونا"

ارتفع عدد المتعافين من المرض إلى 391,205 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 2,959 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 408,236 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,310 وفيات.

وأشارت إلى تماثل 1,901 حالة للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 391,205 حالات.

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