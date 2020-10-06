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"العساكر": "بندر بن سلطان" أوضح مواقف السعودية التاريخية والمشرفة في نصرة القضية الفلسطينية

نوّه بلقائه على قناة "العربية" ووصفه بـالتاريخي والمهم من رجل يمتلك ذاكرة الدولة السياسية الحصيفة

امتدح المستشار والباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، الشيخ نايف بن محمد العساكر، مضامين اللقاء الذي عرضت قناة العربية الجزء الأول منه للأمير بندر بن سلطان، واصفًا اللقاء بالتاريخي والمهم من رجل يمتلك ذاكرة الدولة السياسية الحصيفة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة للمستشار العساكر عبر حسابه الرسمي بتويتر، أشاد فيها باللقاء ووضوحه، مبينًا أن اللقاء أوضح متاجرة القيادات الفلسطينية بفلسطين.

‏وأشار العساكر إلى أن اللقاء بيّن وجلَّى عبث الإعلام المؤدلج الإيراني والقطري، وكذب الأتراك وخيانتهم للمسلمين، والحجم الحقيقي للحكومة القطرية التي تزرع الفتن بالمنطقة.

‏واختتم المستشار نايف العساكر تغريدته موضحًا أن اللقاء أبان مواقف السعودية العظيمة في الأزمات العربية، وتنازلها عن مصالحها لأجل ذلك.

يُشار إلى أن لقاء الأمير بندر بن سلطان الذي عرضته "العربية" كشف حقائق تاريخية مهمة عن جهود السعودية في نصرة القضية الفلسطينية، وجهود قادة السعودية عبر التاريخ. كما تصدّر وسم "بندر بن سلطان" منصة تويتر وسط آلاف التغريدات المشيدة باللقاء، ومواقف السعودية التي لا ينكرها إلا جاحد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العساكر": "بندر بن سلطان" أوضح مواقف السعودية التاريخية والمشرفة في نصرة القضية الفلسطينية
سبق

امتدح المستشار والباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، الشيخ نايف بن محمد العساكر، مضامين اللقاء الذي عرضت قناة العربية الجزء الأول منه للأمير بندر بن سلطان، واصفًا اللقاء بالتاريخي والمهم من رجل يمتلك ذاكرة الدولة السياسية الحصيفة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة للمستشار العساكر عبر حسابه الرسمي بتويتر، أشاد فيها باللقاء ووضوحه، مبينًا أن اللقاء أوضح متاجرة القيادات الفلسطينية بفلسطين.

‏وأشار العساكر إلى أن اللقاء بيّن وجلَّى عبث الإعلام المؤدلج الإيراني والقطري، وكذب الأتراك وخيانتهم للمسلمين، والحجم الحقيقي للحكومة القطرية التي تزرع الفتن بالمنطقة.

‏واختتم المستشار نايف العساكر تغريدته موضحًا أن اللقاء أبان مواقف السعودية العظيمة في الأزمات العربية، وتنازلها عن مصالحها لأجل ذلك.

يُشار إلى أن لقاء الأمير بندر بن سلطان الذي عرضته "العربية" كشف حقائق تاريخية مهمة عن جهود السعودية في نصرة القضية الفلسطينية، وجهود قادة السعودية عبر التاريخ. كما تصدّر وسم "بندر بن سلطان" منصة تويتر وسط آلاف التغريدات المشيدة باللقاء، ومواقف السعودية التي لا ينكرها إلا جاحد.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
02:01 AM

"العساكر": "بندر بن سلطان" أوضح مواقف السعودية التاريخية والمشرفة في نصرة القضية الفلسطينية

نوّه بلقائه على قناة "العربية" ووصفه بـالتاريخي والمهم من رجل يمتلك ذاكرة الدولة السياسية الحصيفة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
1,432

امتدح المستشار والباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، الشيخ نايف بن محمد العساكر، مضامين اللقاء الذي عرضت قناة العربية الجزء الأول منه للأمير بندر بن سلطان، واصفًا اللقاء بالتاريخي والمهم من رجل يمتلك ذاكرة الدولة السياسية الحصيفة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة للمستشار العساكر عبر حسابه الرسمي بتويتر، أشاد فيها باللقاء ووضوحه، مبينًا أن اللقاء أوضح متاجرة القيادات الفلسطينية بفلسطين.

‏وأشار العساكر إلى أن اللقاء بيّن وجلَّى عبث الإعلام المؤدلج الإيراني والقطري، وكذب الأتراك وخيانتهم للمسلمين، والحجم الحقيقي للحكومة القطرية التي تزرع الفتن بالمنطقة.

‏واختتم المستشار نايف العساكر تغريدته موضحًا أن اللقاء أبان مواقف السعودية العظيمة في الأزمات العربية، وتنازلها عن مصالحها لأجل ذلك.

يُشار إلى أن لقاء الأمير بندر بن سلطان الذي عرضته "العربية" كشف حقائق تاريخية مهمة عن جهود السعودية في نصرة القضية الفلسطينية، وجهود قادة السعودية عبر التاريخ. كما تصدّر وسم "بندر بن سلطان" منصة تويتر وسط آلاف التغريدات المشيدة باللقاء، ومواقف السعودية التي لا ينكرها إلا جاحد.

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