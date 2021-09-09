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رصد دخان ورائحة بلاستيك محروق في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية

"روسوكوسموس": كل الأنظمة تعمل بشكل طبيعي

رُصد دخان ورائحة بلاستيك محروق في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية؛ بحسب ما ذكرت وكالة "روسوكوسموس" الروسية اليوم "الخميس".

وأوضحت "روسوكوسموس" في بيان نقلتْه "فرانس 24"، أن جهاز رصد الدخان في وحدة زفيزدا من القسم الروسي لمحطة الفضاء الدولية دوّى عند الساعة 4,55 بتوقيت روسيا اليوم خلال التغيير التلقائي للبطارية، وصدحت إحدى الصفّارات.

وأضافت أن فلترًا جوّيًّا استُخدم لإزالة أيّ تلوّث محتمل من الدخان، ثمّ أمضى الطاقم ليلته كالمعتاد.

وبيّنت الوكالة أن كلّ الأنظمة تعمل بشكل طبيعي، وأن الطاقم يواصل تمريناته للطلعة الخارجية المقرّرة بعد ظهر اليوم.

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رصد دخان ورائحة بلاستيك محروق في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية
سبق

رُصد دخان ورائحة بلاستيك محروق في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية؛ بحسب ما ذكرت وكالة "روسوكوسموس" الروسية اليوم "الخميس".

وأوضحت "روسوكوسموس" في بيان نقلتْه "فرانس 24"، أن جهاز رصد الدخان في وحدة زفيزدا من القسم الروسي لمحطة الفضاء الدولية دوّى عند الساعة 4,55 بتوقيت روسيا اليوم خلال التغيير التلقائي للبطارية، وصدحت إحدى الصفّارات.

وأضافت أن فلترًا جوّيًّا استُخدم لإزالة أيّ تلوّث محتمل من الدخان، ثمّ أمضى الطاقم ليلته كالمعتاد.

وبيّنت الوكالة أن كلّ الأنظمة تعمل بشكل طبيعي، وأن الطاقم يواصل تمريناته للطلعة الخارجية المقرّرة بعد ظهر اليوم.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
04:34 PM

رصد دخان ورائحة بلاستيك محروق في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية

"روسوكوسموس": كل الأنظمة تعمل بشكل طبيعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رُصد دخان ورائحة بلاستيك محروق في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية؛ بحسب ما ذكرت وكالة "روسوكوسموس" الروسية اليوم "الخميس".

وأوضحت "روسوكوسموس" في بيان نقلتْه "فرانس 24"، أن جهاز رصد الدخان في وحدة زفيزدا من القسم الروسي لمحطة الفضاء الدولية دوّى عند الساعة 4,55 بتوقيت روسيا اليوم خلال التغيير التلقائي للبطارية، وصدحت إحدى الصفّارات.

وأضافت أن فلترًا جوّيًّا استُخدم لإزالة أيّ تلوّث محتمل من الدخان، ثمّ أمضى الطاقم ليلته كالمعتاد.

وبيّنت الوكالة أن كلّ الأنظمة تعمل بشكل طبيعي، وأن الطاقم يواصل تمريناته للطلعة الخارجية المقرّرة بعد ظهر اليوم.

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