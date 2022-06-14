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"رويترز": "كورونا" أصاب 7.83 مليون شخص وقتل 429.881

عدوى الفيروس انتقلت لأكثر من 210 دول

أفاد إحصاء لـ"رويترز" بأن أكثر من 7.83 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وأن 429881 توفوا جراء الإصابة بالمرض.

وشملت حالات الإصابة أكثر من 210 دول ومناطق، في أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر القائمة على مستوى العالم، من حيث عدد الإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19؛ إذ بلغت الإصابات 2 مليون و82 ألفًا و162 حالة، والوفيات 115216، تليها البرازيل بإصابات بلغت 850514 شخصًا، في حين بلغت الوفيات 42720 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

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"رويترز": "كورونا" أصاب 7.83 مليون شخص وقتل 429.881
سبق

أفاد إحصاء لـ"رويترز" بأن أكثر من 7.83 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وأن 429881 توفوا جراء الإصابة بالمرض.

وشملت حالات الإصابة أكثر من 210 دول ومناطق، في أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر القائمة على مستوى العالم، من حيث عدد الإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19؛ إذ بلغت الإصابات 2 مليون و82 ألفًا و162 حالة، والوفيات 115216، تليها البرازيل بإصابات بلغت 850514 شخصًا، في حين بلغت الوفيات 42720 شخصًا.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
08:12 PM

"رويترز": "كورونا" أصاب 7.83 مليون شخص وقتل 429.881

عدوى الفيروس انتقلت لأكثر من 210 دول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد إحصاء لـ"رويترز" بأن أكثر من 7.83 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وأن 429881 توفوا جراء الإصابة بالمرض.

وشملت حالات الإصابة أكثر من 210 دول ومناطق، في أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر القائمة على مستوى العالم، من حيث عدد الإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19؛ إذ بلغت الإصابات 2 مليون و82 ألفًا و162 حالة، والوفيات 115216، تليها البرازيل بإصابات بلغت 850514 شخصًا، في حين بلغت الوفيات 42720 شخصًا.

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