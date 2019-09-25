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سفارة المملكة في جورجيا تحتفل بيوم الوطن.. "همة حتى القمة"

حضره نائب وزير الخارجية الجورجية وعدد من المسؤولين والسفراء

احتفت سفارة المملكة العربية السعودية، في جورجيا أمس، باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "همة حتى القمة".
وأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، حفل استقبال بهذه المناسبة في فندق البلتمور في العاصمة تبليسي، حضره نائب وزير الخارجية الجورجية، وعدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين في جورجيا والإعلاميين والمواطنين السعوديين.
ويُعَد هذا الحفل أولَ احتفالية باليوم الوطني السعودي تُقام في جورجيا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة المملكة في جورجيا تحتفل بيوم الوطن.. "همة حتى القمة"
سبق

احتفت سفارة المملكة العربية السعودية، في جورجيا أمس، باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "همة حتى القمة".
وأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، حفل استقبال بهذه المناسبة في فندق البلتمور في العاصمة تبليسي، حضره نائب وزير الخارجية الجورجية، وعدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين في جورجيا والإعلاميين والمواطنين السعوديين.
ويُعَد هذا الحفل أولَ احتفالية باليوم الوطني السعودي تُقام في جورجيا.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
11:54 AM

سفارة المملكة في جورجيا تحتفل بيوم الوطن.. "همة حتى القمة"

حضره نائب وزير الخارجية الجورجية وعدد من المسؤولين والسفراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفت سفارة المملكة العربية السعودية، في جورجيا أمس، باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "همة حتى القمة".
وأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، حفل استقبال بهذه المناسبة في فندق البلتمور في العاصمة تبليسي، حضره نائب وزير الخارجية الجورجية، وعدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين في جورجيا والإعلاميين والمواطنين السعوديين.
ويُعَد هذا الحفل أولَ احتفالية باليوم الوطني السعودي تُقام في جورجيا.

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