"الحارثي" يحتفل بزفافه

احتفل وكيل التطوير بكلية الهندسة والعمارة الإسلامية بجامعة أم القرى، الدكتور حمزة بن عبدالرحمن الحارثي، بزفافه.

جاء ذلك، بحضور نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، خالد بن دبيس، وعميد كلية الهندسة بجامعة أم القرى، الدكتور أحمد الأحمدي، وعميد القبول والتسجيل بجامعة أم القرى، الدكتور عبدالرحمن الغامدي، وعدد من المجتمع الأكاديمي والأهل والأصدقاء.

وتلقى الدكتور "الحارثي"، التهاني والتبريكات والأمنيات، بحياة سعيدة مفعمة بالرفاهية والبنين.