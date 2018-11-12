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"الفغم" يتفقد "مقر اتحاد الرياضات اللاسلكية" بالقصب

أشاد بمنجزات البلدية وتجول في منتزه النخلة بالعكرشية

زار رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد، سعود بن بداح الفغم، يرافقه رئيس لجنة الطائرات بالاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية، فاضل العنزي، مدينة القصب، تفقد خلالها مقر اتحاد الرياضات اللاسلكية في القصب، وتجول في منتزه النخل بالعكرشية.

وكان في استقباله رئيس بلدية القصب، دغيشم بن فهد الدغيشم، وعضو المجلس البلدي المهندس، عيسى المطيري، ومعرف آل جوفان، والدكتور فلاح الجوفان، والإعلامي محمد الحميضي، وعضو الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد، فهد عبدالعزيز الجوفان .

وبدأ الوفد جولته بزيارة لموقع الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد الذي أنشأته البلدية بمجهوداتها الذاتية شرق مركز القصب، وذلك بإشراف وتصريح من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد.

وتجول الوفد في روضة العكرشية، واطلعوا على منتزه النخلة الذي نفذته بلدية القصب بمعداتها وعمالها ومجهوداتها الذاتية، حسب المتاح لديها؛ إذ نجحت في تجهيز أرصفة وسفلتة شرق منتزه العكرشية، وبناء مسجد من فاعل خير، ودورات مياه للرجال وأخرى للنساء.

وتم تنفيذ المنتزه على شكل "نخلة" ليكون متنفسًا للمتنزهين، وبعد أن ملأت مياه السيول أجزاءً من الروضة، أحاطت المياه بالمنتزه ليصبح منظرًا خلابًا وجذابًا لمحبي البر.

ويحتوي منتزه النخلة على تفرعات بعرض ١٥ مترًا وطول ١٥٠٠ متر، وفي كل تفرع خمس جلسات تقريبًا، ليكون مجموع الجلسات ٦٦ جلسة مظللة، ومزودة بالماء وخدمة النظافة.

وتوجه الوفد بعد ذلك لاستراحة البلدية التي تحتوي على مجلس كبير بمساحة تجازت ٢٠٠ م٢ وغرف نوم ومجلس شعبي وجلسات وملعب كرة قدم وعدد من المرافق، وبعد جولة في الاستراحة تناول الجميع الغداء في ضيافة رئيس البلدية .

وأشاد "الفغم" في نهاية الزيارة بمنجزات رئيس بلدية القصب، وأثنى على جهوده في تشييد مقر اتحاد الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد في القصب الذي يخدم الشباب والناشئة وينمي مهاراتهم ويشغل أوقات فراغهم بالمفيد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الفغم" يتفقد "مقر اتحاد الرياضات اللاسلكية" بالقصب
سبق

زار رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد، سعود بن بداح الفغم، يرافقه رئيس لجنة الطائرات بالاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية، فاضل العنزي، مدينة القصب، تفقد خلالها مقر اتحاد الرياضات اللاسلكية في القصب، وتجول في منتزه النخل بالعكرشية.

وكان في استقباله رئيس بلدية القصب، دغيشم بن فهد الدغيشم، وعضو المجلس البلدي المهندس، عيسى المطيري، ومعرف آل جوفان، والدكتور فلاح الجوفان، والإعلامي محمد الحميضي، وعضو الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد، فهد عبدالعزيز الجوفان .

وبدأ الوفد جولته بزيارة لموقع الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد الذي أنشأته البلدية بمجهوداتها الذاتية شرق مركز القصب، وذلك بإشراف وتصريح من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد.

وتجول الوفد في روضة العكرشية، واطلعوا على منتزه النخلة الذي نفذته بلدية القصب بمعداتها وعمالها ومجهوداتها الذاتية، حسب المتاح لديها؛ إذ نجحت في تجهيز أرصفة وسفلتة شرق منتزه العكرشية، وبناء مسجد من فاعل خير، ودورات مياه للرجال وأخرى للنساء.

وتم تنفيذ المنتزه على شكل "نخلة" ليكون متنفسًا للمتنزهين، وبعد أن ملأت مياه السيول أجزاءً من الروضة، أحاطت المياه بالمنتزه ليصبح منظرًا خلابًا وجذابًا لمحبي البر.

ويحتوي منتزه النخلة على تفرعات بعرض ١٥ مترًا وطول ١٥٠٠ متر، وفي كل تفرع خمس جلسات تقريبًا، ليكون مجموع الجلسات ٦٦ جلسة مظللة، ومزودة بالماء وخدمة النظافة.

وتوجه الوفد بعد ذلك لاستراحة البلدية التي تحتوي على مجلس كبير بمساحة تجازت ٢٠٠ م٢ وغرف نوم ومجلس شعبي وجلسات وملعب كرة قدم وعدد من المرافق، وبعد جولة في الاستراحة تناول الجميع الغداء في ضيافة رئيس البلدية .

وأشاد "الفغم" في نهاية الزيارة بمنجزات رئيس بلدية القصب، وأثنى على جهوده في تشييد مقر اتحاد الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد في القصب الذي يخدم الشباب والناشئة وينمي مهاراتهم ويشغل أوقات فراغهم بالمفيد.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
07:49 PM

"الفغم" يتفقد "مقر اتحاد الرياضات اللاسلكية" بالقصب

أشاد بمنجزات البلدية وتجول في منتزه النخلة بالعكرشية

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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زار رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد، سعود بن بداح الفغم، يرافقه رئيس لجنة الطائرات بالاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية، فاضل العنزي، مدينة القصب، تفقد خلالها مقر اتحاد الرياضات اللاسلكية في القصب، وتجول في منتزه النخل بالعكرشية.

وكان في استقباله رئيس بلدية القصب، دغيشم بن فهد الدغيشم، وعضو المجلس البلدي المهندس، عيسى المطيري، ومعرف آل جوفان، والدكتور فلاح الجوفان، والإعلامي محمد الحميضي، وعضو الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد، فهد عبدالعزيز الجوفان .

وبدأ الوفد جولته بزيارة لموقع الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد الذي أنشأته البلدية بمجهوداتها الذاتية شرق مركز القصب، وذلك بإشراف وتصريح من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد.

وتجول الوفد في روضة العكرشية، واطلعوا على منتزه النخلة الذي نفذته بلدية القصب بمعداتها وعمالها ومجهوداتها الذاتية، حسب المتاح لديها؛ إذ نجحت في تجهيز أرصفة وسفلتة شرق منتزه العكرشية، وبناء مسجد من فاعل خير، ودورات مياه للرجال وأخرى للنساء.

وتم تنفيذ المنتزه على شكل "نخلة" ليكون متنفسًا للمتنزهين، وبعد أن ملأت مياه السيول أجزاءً من الروضة، أحاطت المياه بالمنتزه ليصبح منظرًا خلابًا وجذابًا لمحبي البر.

ويحتوي منتزه النخلة على تفرعات بعرض ١٥ مترًا وطول ١٥٠٠ متر، وفي كل تفرع خمس جلسات تقريبًا، ليكون مجموع الجلسات ٦٦ جلسة مظللة، ومزودة بالماء وخدمة النظافة.

وتوجه الوفد بعد ذلك لاستراحة البلدية التي تحتوي على مجلس كبير بمساحة تجازت ٢٠٠ م٢ وغرف نوم ومجلس شعبي وجلسات وملعب كرة قدم وعدد من المرافق، وبعد جولة في الاستراحة تناول الجميع الغداء في ضيافة رئيس البلدية .

وأشاد "الفغم" في نهاية الزيارة بمنجزات رئيس بلدية القصب، وأثنى على جهوده في تشييد مقر اتحاد الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد في القصب الذي يخدم الشباب والناشئة وينمي مهاراتهم ويشغل أوقات فراغهم بالمفيد.

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