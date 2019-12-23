النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 287 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 113 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11271 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال لـ 128 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 67.03 نقطة ليقفل عند مستوى 11271.46 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 128 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وأميانتيت، والأبحاث والإعلام، وسابك للمغذيات الزراعية، والعربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باتك، وتنمية، ولازوردي، والإنماء طوكيو م، ومعدنية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.14% و4.08% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وعذيب للاتصالات، والاستثمار، والجزيرة، ومسك الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وعذيب للاتصالات، وسابك، وشمس، والمنجم الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 136.08 نقطة ليقفل عند مستوى 26454.11 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 99 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 770 ألف سهم تقاسمتها 4126 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11271 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 67.03 نقطة ليقفل عند مستوى 11271.46 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 128 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وأميانتيت، والأبحاث والإعلام، وسابك للمغذيات الزراعية، والعربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باتك، وتنمية، ولازوردي، والإنماء طوكيو م، ومعدنية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.14% و4.08% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وعذيب للاتصالات، والاستثمار، والجزيرة، ومسك الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وعذيب للاتصالات، وسابك، وشمس، والمنجم الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 136.08 نقطة ليقفل عند مستوى 26454.11 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 99 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 770 ألف سهم تقاسمتها 4126 صفقة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
04:02 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11271 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال لـ 128 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
66

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 67.03 نقطة ليقفل عند مستوى 11271.46 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 128 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وأميانتيت، والأبحاث والإعلام، وسابك للمغذيات الزراعية، والعربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باتك، وتنمية، ولازوردي، والإنماء طوكيو م، ومعدنية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.14% و4.08% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وعذيب للاتصالات، والاستثمار، والجزيرة، ومسك الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وعذيب للاتصالات، وسابك، وشمس، والمنجم الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 136.08 نقطة ليقفل عند مستوى 26454.11 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 99 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 770 ألف سهم تقاسمتها 4126 صفقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,824
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,940
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,557
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,471

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة