مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11271 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال لـ 128 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 67.03 نقطة ليقفل عند مستوى 11271.46 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 128 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وأميانتيت، والأبحاث والإعلام، وسابك للمغذيات الزراعية، والعربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باتك، وتنمية، ولازوردي، والإنماء طوكيو م، ومعدنية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.14% و4.08% .



فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وعذيب للاتصالات، والاستثمار، والجزيرة، ومسك الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وعذيب للاتصالات، وسابك، وشمس، والمنجم الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 136.08 نقطة ليقفل عند مستوى 26454.11 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 99 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 770 ألف سهم تقاسمتها 4126 صفقة.