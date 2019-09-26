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بالحد الجنوبي.. مسيرة من الربوعة لكحلاء احتفالاً باليوم الوطني 89‎

"آل حدري" و"العمري" هنّآ القيادة الرشيدة بذكرى التأسيس الغالية على الجميع

احتفل رئيس مركز الربوعة عبدالله بن خليل آل حدري، ورئيس مركز كحلاء صالح بن علي العمري، التابعين لمنطقة عسير والإدارات الحكومية والمشايخ والنواب والأهالي، باليوم الوطني ٨٩ بمسيرة على الحد الجنوبي.

وتمت المسيرة من مركز الربوعة وصولاً إلى مركز كحلاء، وتم الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة في مركز التنمية الاجتماعية بالربوعة وكحلاء.

وهنأ "آل حدري" و"العمري"، ومديري الإدارات الحكومية والمشايخ والنواب والأهالي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بذكري اليوم الوطني 89 الذي هو غالٍ على قلب كل مواطن سعودي، وذكرى يوم توحيد هذه البلاد الغالية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- منوهين بكل ما تحظي به هذه البلاد من خيرات ورفاهية في شتى المجالات، تحقيقاً للرؤية المباركة 2030 التي تهدف للتنمية وتحقيق كل ما من شانه رفاهية المواطن السعودي في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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بالحد الجنوبي.. مسيرة من الربوعة لكحلاء احتفالاً باليوم الوطني 89‎
سبق

احتفل رئيس مركز الربوعة عبدالله بن خليل آل حدري، ورئيس مركز كحلاء صالح بن علي العمري، التابعين لمنطقة عسير والإدارات الحكومية والمشايخ والنواب والأهالي، باليوم الوطني ٨٩ بمسيرة على الحد الجنوبي.

وتمت المسيرة من مركز الربوعة وصولاً إلى مركز كحلاء، وتم الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة في مركز التنمية الاجتماعية بالربوعة وكحلاء.

وهنأ "آل حدري" و"العمري"، ومديري الإدارات الحكومية والمشايخ والنواب والأهالي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بذكري اليوم الوطني 89 الذي هو غالٍ على قلب كل مواطن سعودي، وذكرى يوم توحيد هذه البلاد الغالية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- منوهين بكل ما تحظي به هذه البلاد من خيرات ورفاهية في شتى المجالات، تحقيقاً للرؤية المباركة 2030 التي تهدف للتنمية وتحقيق كل ما من شانه رفاهية المواطن السعودي في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
11:30 AM

بالحد الجنوبي.. مسيرة من الربوعة لكحلاء احتفالاً باليوم الوطني 89‎

"آل حدري" و"العمري" هنّآ القيادة الرشيدة بذكرى التأسيس الغالية على الجميع

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بندر آل عوض - عسير
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احتفل رئيس مركز الربوعة عبدالله بن خليل آل حدري، ورئيس مركز كحلاء صالح بن علي العمري، التابعين لمنطقة عسير والإدارات الحكومية والمشايخ والنواب والأهالي، باليوم الوطني ٨٩ بمسيرة على الحد الجنوبي.

وتمت المسيرة من مركز الربوعة وصولاً إلى مركز كحلاء، وتم الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة في مركز التنمية الاجتماعية بالربوعة وكحلاء.

وهنأ "آل حدري" و"العمري"، ومديري الإدارات الحكومية والمشايخ والنواب والأهالي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بذكري اليوم الوطني 89 الذي هو غالٍ على قلب كل مواطن سعودي، وذكرى يوم توحيد هذه البلاد الغالية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- منوهين بكل ما تحظي به هذه البلاد من خيرات ورفاهية في شتى المجالات، تحقيقاً للرؤية المباركة 2030 التي تهدف للتنمية وتحقيق كل ما من شانه رفاهية المواطن السعودي في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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