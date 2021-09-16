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محكمة رابغ تحكم بسجن قائد مدرسة 10 أيام.. لبصقه في وجه معلم

المدان شدّ لحية المجني عليه داخل غرفة بالمدرسة.. وقام بتهديده

أسدلت المحكمة العامة بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة الستار عن حادثة المعلم الذي رفع شكوى في شهر رجب من عام 1441هـ يتهم فيها قائد مدرسة بالبصق عليه وشدّ لحيته داخل غرفة بالمدرسة نفسها وتهديده ".

وحكمت المحكمة العامة بمحافظة رابغ حكماً على قائد المدرسة بالسجن لمدة عشرة أيام، وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية بتأييد محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة.

ووفق ما حصلت عليه "سبق" من تفاصيل، في الخبر الذي نشرته بتاريخ ٦ رجب ١٤٤١هـ تحت عنوان: (بصق وشد لحية وتهديد.. حكم بـ"اعتذار وتعهد" على قائد مدرسة لمصلحة مُعلم برابغ)، فقد كانت المحكمة العامة برابغ قد تلقت شكوى مُحالة من النيابة العامة من قِبل مُعلم يعمل في إحدى المدارس بمحافظة رابغ في ذلك الوقت، يشكو فيها قائد المدرسة التي يعمل بها، ويتهمه بأنه تعرّض للبصق وشد لحيته على يد قائد المدرسة نفسها وإغلاق إحدى الغرف وتهديده في اليوم التالي.

وحكمت المحكمة حينها على قائد المدرسة بالاعتذار؛ فيما اعترض المعلم المتضرر وتقدّم بالاعتراض على حكم الاعتذار ونقضه لتحكم المحكمة أخيراً بسجن المدعى عليه " قائد المدرسة " عشرة أيام.

من جانبه، طالب المعلم المتضرر وزارة التعليم بإيقاع العقوبة المقررة نظاماً للمادة التاسعة من مدونة السلوك الوظيفي التي تنص على عدم القيام بأي فعل ينتهك قيم وعادات المجتمع أو أعرافه.

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محكمة رابغ تحكم بسجن قائد مدرسة 10 أيام.. لبصقه في وجه معلم
سبق

أسدلت المحكمة العامة بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة الستار عن حادثة المعلم الذي رفع شكوى في شهر رجب من عام 1441هـ يتهم فيها قائد مدرسة بالبصق عليه وشدّ لحيته داخل غرفة بالمدرسة نفسها وتهديده ".

وحكمت المحكمة العامة بمحافظة رابغ حكماً على قائد المدرسة بالسجن لمدة عشرة أيام، وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية بتأييد محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة.

ووفق ما حصلت عليه "سبق" من تفاصيل، في الخبر الذي نشرته بتاريخ ٦ رجب ١٤٤١هـ تحت عنوان: (بصق وشد لحية وتهديد.. حكم بـ"اعتذار وتعهد" على قائد مدرسة لمصلحة مُعلم برابغ)، فقد كانت المحكمة العامة برابغ قد تلقت شكوى مُحالة من النيابة العامة من قِبل مُعلم يعمل في إحدى المدارس بمحافظة رابغ في ذلك الوقت، يشكو فيها قائد المدرسة التي يعمل بها، ويتهمه بأنه تعرّض للبصق وشد لحيته على يد قائد المدرسة نفسها وإغلاق إحدى الغرف وتهديده في اليوم التالي.

وحكمت المحكمة حينها على قائد المدرسة بالاعتذار؛ فيما اعترض المعلم المتضرر وتقدّم بالاعتراض على حكم الاعتذار ونقضه لتحكم المحكمة أخيراً بسجن المدعى عليه " قائد المدرسة " عشرة أيام.

من جانبه، طالب المعلم المتضرر وزارة التعليم بإيقاع العقوبة المقررة نظاماً للمادة التاسعة من مدونة السلوك الوظيفي التي تنص على عدم القيام بأي فعل ينتهك قيم وعادات المجتمع أو أعرافه.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
03:13 PM

محكمة رابغ تحكم بسجن قائد مدرسة 10 أيام.. لبصقه في وجه معلم

المدان شدّ لحية المجني عليه داخل غرفة بالمدرسة.. وقام بتهديده

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,521

أسدلت المحكمة العامة بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة الستار عن حادثة المعلم الذي رفع شكوى في شهر رجب من عام 1441هـ يتهم فيها قائد مدرسة بالبصق عليه وشدّ لحيته داخل غرفة بالمدرسة نفسها وتهديده ".

وحكمت المحكمة العامة بمحافظة رابغ حكماً على قائد المدرسة بالسجن لمدة عشرة أيام، وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية بتأييد محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة.

ووفق ما حصلت عليه "سبق" من تفاصيل، في الخبر الذي نشرته بتاريخ ٦ رجب ١٤٤١هـ تحت عنوان: (بصق وشد لحية وتهديد.. حكم بـ"اعتذار وتعهد" على قائد مدرسة لمصلحة مُعلم برابغ)، فقد كانت المحكمة العامة برابغ قد تلقت شكوى مُحالة من النيابة العامة من قِبل مُعلم يعمل في إحدى المدارس بمحافظة رابغ في ذلك الوقت، يشكو فيها قائد المدرسة التي يعمل بها، ويتهمه بأنه تعرّض للبصق وشد لحيته على يد قائد المدرسة نفسها وإغلاق إحدى الغرف وتهديده في اليوم التالي.

وحكمت المحكمة حينها على قائد المدرسة بالاعتذار؛ فيما اعترض المعلم المتضرر وتقدّم بالاعتراض على حكم الاعتذار ونقضه لتحكم المحكمة أخيراً بسجن المدعى عليه " قائد المدرسة " عشرة أيام.

من جانبه، طالب المعلم المتضرر وزارة التعليم بإيقاع العقوبة المقررة نظاماً للمادة التاسعة من مدونة السلوك الوظيفي التي تنص على عدم القيام بأي فعل ينتهك قيم وعادات المجتمع أو أعرافه.

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