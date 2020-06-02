"النقل": يحق لمن تضررت مركبته من عيوب الطريق المطالبة بالتعويض.. وهذه الخطوات

منها الوقوف في مكان آمن واستدعاء القطاع الأمني المسؤول لإثبات السبب

أكدت وزارة النقل، في منشور أعدته، أنه يحق لمن تضررت مركبته بسبب عيوب في الطريق، المطالبة بتعويض تكلفة الإصلاح من المتسبب وفق الإجراءات الصحيحة وعبر القنوات الرسمية.

وأوضحت "الوزارة" خطوات عدة يجب اتباعها حين تعرض المركبة للضرر من عيوب الطريق، وهي: ضرورة إيقاف السيارة بموقع آمن بالقرب من موقع الحادث، مع مراعاة عدم إعاقة حركة السير، ثم الاتصال بالمرور إذا كان الموقع داخل المدينة، أو بأمن الطرق إذا كان على الطرق السريعة للحصول على تقرير بالأضرار ومسبباتها.

وأفادت بأن المرور أو أمن الطرق يوجّه بعد ذلك التقرير إلى فرع وزارة النقل بالمنطقة، ليوجه الفرع المطالبة إلى المقاول المسؤول لمراجعة المرور لإنهائها.