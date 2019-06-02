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"موشن جرافيك" يوضح خط سير الطفل في جمعية المعاقين قبل العلاج والتأهيل

فريق طبي يباشر الحالة ويحدد الخطة.. وهو ما أسهم في خلق مخرجات عالية

تلتزم جمعية الأطفال المعوقين بمسار واضح ومحدد لاحتضان الطفل المعاق بما يضمن في النهاية الوصول إلى أبنائنا المحتاجين لخدمتهم، وهو ما أسهم في خلق مخرجات عالية طيلة السنوات الماضية.

وعند وصول الطفل المحتاج إلى العلاج والتأهيل، يتم تقييم الحالة من قِبل فريق مختص وهم: (الطبيب، مسؤول العلاج الطبيعي، مسؤول علاج وظيفي، اختصاصي نطق وعلل الكلام، اختصاصية النفسية، ممرضة)، وبمجرد قبول الطفل المعاق، يتم تنفيذ دراسة اجتماعية متكاملة للحالة، ويخضع الطفل لبرامج تأهيلية محكّمة من خلال القسم التعليمي، وبرنامج التدخل المبكر، والعلاج المكثف.

وتخدم الجمعية سنويًا ما يقارب 4000 طفل معوق تبلغ تكلفة تأهيل الطفل ما يقارب 50 ألف ريال سنويًا، وتستقبل الجمعية التبرعات عبر مراكزها أو عبر مصرف الراجحي ( SA1780000203608010033442) أو برسالة نصية لرقم 1 إلى 5050 من خلال الرابط http://dca11.org/admsg/1 .

ويُذكر أن الجمعية تقدم برامج التأهيل والعلاج والتعليم منذ الولادة حتى سن 12 سنة من الجنسين.

وكانت جمعية "الأطفال المعوقين" قد أطلقت حملة إعلامية لجمع التبرعات خلال شهر رمضان الكريم، تحت شعار "1=11" حيث يتم توجيه التبرعات لخدمة ورعاية الأطفال المعوقين في معظم أنحاء المملكة، وتقدم لهم الرعاية الطبية عبر أحد عشر فرعًا لها، بجانب الخدمات التعليمية والاجتماعية، والعمل على دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي.

https://www.dropbox.com/s/d8df1m69e3ephqr/massar%20V2.mp4?dl=0

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موشن جرافيك" يوضح خط سير الطفل في جمعية المعاقين قبل العلاج والتأهيل
سبق

تلتزم جمعية الأطفال المعوقين بمسار واضح ومحدد لاحتضان الطفل المعاق بما يضمن في النهاية الوصول إلى أبنائنا المحتاجين لخدمتهم، وهو ما أسهم في خلق مخرجات عالية طيلة السنوات الماضية.

وعند وصول الطفل المحتاج إلى العلاج والتأهيل، يتم تقييم الحالة من قِبل فريق مختص وهم: (الطبيب، مسؤول العلاج الطبيعي، مسؤول علاج وظيفي، اختصاصي نطق وعلل الكلام، اختصاصية النفسية، ممرضة)، وبمجرد قبول الطفل المعاق، يتم تنفيذ دراسة اجتماعية متكاملة للحالة، ويخضع الطفل لبرامج تأهيلية محكّمة من خلال القسم التعليمي، وبرنامج التدخل المبكر، والعلاج المكثف.

وتخدم الجمعية سنويًا ما يقارب 4000 طفل معوق تبلغ تكلفة تأهيل الطفل ما يقارب 50 ألف ريال سنويًا، وتستقبل الجمعية التبرعات عبر مراكزها أو عبر مصرف الراجحي ( SA1780000203608010033442) أو برسالة نصية لرقم 1 إلى 5050 من خلال الرابط http://dca11.org/admsg/1 .

ويُذكر أن الجمعية تقدم برامج التأهيل والعلاج والتعليم منذ الولادة حتى سن 12 سنة من الجنسين.

وكانت جمعية "الأطفال المعوقين" قد أطلقت حملة إعلامية لجمع التبرعات خلال شهر رمضان الكريم، تحت شعار "1=11" حيث يتم توجيه التبرعات لخدمة ورعاية الأطفال المعوقين في معظم أنحاء المملكة، وتقدم لهم الرعاية الطبية عبر أحد عشر فرعًا لها، بجانب الخدمات التعليمية والاجتماعية، والعمل على دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي.

https://www.dropbox.com/s/d8df1m69e3ephqr/massar%20V2.mp4?dl=0

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
02:31 AM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
11:26 AM

"موشن جرافيك" يوضح خط سير الطفل في جمعية المعاقين قبل العلاج والتأهيل

فريق طبي يباشر الحالة ويحدد الخطة.. وهو ما أسهم في خلق مخرجات عالية

A A A
عيسى الحربي - الرياض
3
2,987

تلتزم جمعية الأطفال المعوقين بمسار واضح ومحدد لاحتضان الطفل المعاق بما يضمن في النهاية الوصول إلى أبنائنا المحتاجين لخدمتهم، وهو ما أسهم في خلق مخرجات عالية طيلة السنوات الماضية.

وعند وصول الطفل المحتاج إلى العلاج والتأهيل، يتم تقييم الحالة من قِبل فريق مختص وهم: (الطبيب، مسؤول العلاج الطبيعي، مسؤول علاج وظيفي، اختصاصي نطق وعلل الكلام، اختصاصية النفسية، ممرضة)، وبمجرد قبول الطفل المعاق، يتم تنفيذ دراسة اجتماعية متكاملة للحالة، ويخضع الطفل لبرامج تأهيلية محكّمة من خلال القسم التعليمي، وبرنامج التدخل المبكر، والعلاج المكثف.

وتخدم الجمعية سنويًا ما يقارب 4000 طفل معوق تبلغ تكلفة تأهيل الطفل ما يقارب 50 ألف ريال سنويًا، وتستقبل الجمعية التبرعات عبر مراكزها أو عبر مصرف الراجحي ( SA1780000203608010033442) أو برسالة نصية لرقم 1 إلى 5050 من خلال الرابط http://dca11.org/admsg/1 .

ويُذكر أن الجمعية تقدم برامج التأهيل والعلاج والتعليم منذ الولادة حتى سن 12 سنة من الجنسين.

وكانت جمعية "الأطفال المعوقين" قد أطلقت حملة إعلامية لجمع التبرعات خلال شهر رمضان الكريم، تحت شعار "1=11" حيث يتم توجيه التبرعات لخدمة ورعاية الأطفال المعوقين في معظم أنحاء المملكة، وتقدم لهم الرعاية الطبية عبر أحد عشر فرعًا لها، بجانب الخدمات التعليمية والاجتماعية، والعمل على دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي.

https://www.dropbox.com/s/d8df1m69e3ephqr/massar%20V2.mp4?dl=0

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

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