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أسعار الذهب والنفط تتراجع والدولار ينتعش

بسبب المخاوف المرتبطة بالمتحور أوميكرون

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع انتعاش الدولار، على الرغم من أنها لا تزال تحوم قرب أعلى مستوياتها في أسبوع، مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة بسبب المخاوف المرتبطة بالمتحور أوميكرون.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1806.60 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 10:12 بتوقيت غرينتش، لكنه ظل فوق مستوى 1800 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة إلى 1807.40 دولار.
وشهدت الأسهم العالمية حالة من الاستقرار، فيما تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من أن المتحور أوميكرون يمكن أن يتسبب في تباطؤ الاقتصاد في العام الجديد.
وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوياته منذ ما يقرب من أسبوع، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار الذهب والنفط تتراجع والدولار ينتعش
سبق

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع انتعاش الدولار، على الرغم من أنها لا تزال تحوم قرب أعلى مستوياتها في أسبوع، مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة بسبب المخاوف المرتبطة بالمتحور أوميكرون.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1806.60 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 10:12 بتوقيت غرينتش، لكنه ظل فوق مستوى 1800 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة إلى 1807.40 دولار.
وشهدت الأسهم العالمية حالة من الاستقرار، فيما تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من أن المتحور أوميكرون يمكن أن يتسبب في تباطؤ الاقتصاد في العام الجديد.
وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوياته منذ ما يقرب من أسبوع، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
04:30 PM

أسعار الذهب والنفط تتراجع والدولار ينتعش

بسبب المخاوف المرتبطة بالمتحور أوميكرون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار الذهب اليوم مع انتعاش الدولار، على الرغم من أنها لا تزال تحوم قرب أعلى مستوياتها في أسبوع، مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة بسبب المخاوف المرتبطة بالمتحور أوميكرون.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1806.60 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 10:12 بتوقيت غرينتش، لكنه ظل فوق مستوى 1800 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة إلى 1807.40 دولار.
وشهدت الأسهم العالمية حالة من الاستقرار، فيما تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من أن المتحور أوميكرون يمكن أن يتسبب في تباطؤ الاقتصاد في العام الجديد.
وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوياته منذ ما يقرب من أسبوع، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,944
201,250 سيارة ..

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13,018
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38 مليار ..

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