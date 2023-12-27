أسعار الذهب والنفط تتراجع والدولار ينتعش

بسبب المخاوف المرتبطة بالمتحور أوميكرون

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع انتعاش الدولار، على الرغم من أنها لا تزال تحوم قرب أعلى مستوياتها في أسبوع، مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة بسبب المخاوف المرتبطة بالمتحور أوميكرون.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1806.60 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 10:12 بتوقيت غرينتش، لكنه ظل فوق مستوى 1800 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة إلى 1807.40 دولار.

وشهدت الأسهم العالمية حالة من الاستقرار، فيما تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من أن المتحور أوميكرون يمكن أن يتسبب في تباطؤ الاقتصاد في العام الجديد.

وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوياته منذ ما يقرب من أسبوع، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.