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"الصحة" : تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 31938

في الليث: مصابتا "كورونا" ممرضتان بمجمع طبي خاص

إدارة المجمع أغلقته احترازياً منذ يوم أمس الثلاثاء

عاد فيروس "كورونا" لمحافظة الليث من جديد، ليسجل اليوم الأربعاء حالتين جديدتين بعد توقف دام أسبوعين. وعلمت مصادر "سبق" أن المصابتين بفيروس "كورونا" بمحافظة الليث هما ممرضتان من جنسية آسيوية بأحد المستوصفات الخاصة بالمحافظة، والتي قررت إدارته إغلاقه احترازياً ابتداءً منذ يوم أمس الثلاثاء.

وأهاب المصدر بالمواطنين الذين راجعوا المستوصف الطبي الخاص بالليث من تاريخ 4 رمضان إلى 11 رمضان أن يعزلوا أنفسهم لمدة 14 يوماً احتياطياً، وفي حالة ظهور الأعراض عليهم الاتصال بالرقم 937.

وكانت محافظة الليث قد سجلت ثلاث حالات سابقة بفيروس "كورونا" لمقيم يمني، ومسعف بالهلال الأحمر، وممارسة صحية، وبذلك يصل عدد الحالات بالليث إلى خمس حالات منذ بداية فيروس "كورونا" بالمملكة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في الليث: مصابتا "كورونا" ممرضتان بمجمع طبي خاص
سبق

عاد فيروس "كورونا" لمحافظة الليث من جديد، ليسجل اليوم الأربعاء حالتين جديدتين بعد توقف دام أسبوعين. وعلمت مصادر "سبق" أن المصابتين بفيروس "كورونا" بمحافظة الليث هما ممرضتان من جنسية آسيوية بأحد المستوصفات الخاصة بالمحافظة، والتي قررت إدارته إغلاقه احترازياً ابتداءً منذ يوم أمس الثلاثاء.

وأهاب المصدر بالمواطنين الذين راجعوا المستوصف الطبي الخاص بالليث من تاريخ 4 رمضان إلى 11 رمضان أن يعزلوا أنفسهم لمدة 14 يوماً احتياطياً، وفي حالة ظهور الأعراض عليهم الاتصال بالرقم 937.

وكانت محافظة الليث قد سجلت ثلاث حالات سابقة بفيروس "كورونا" لمقيم يمني، ومسعف بالهلال الأحمر، وممارسة صحية، وبذلك يصل عدد الحالات بالليث إلى خمس حالات منذ بداية فيروس "كورونا" بالمملكة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
04:37 PM

في الليث: مصابتا "كورونا" ممرضتان بمجمع طبي خاص

إدارة المجمع أغلقته احترازياً منذ يوم أمس الثلاثاء

A A A
عوض الفهمي - الليث
1
5,219

عاد فيروس "كورونا" لمحافظة الليث من جديد، ليسجل اليوم الأربعاء حالتين جديدتين بعد توقف دام أسبوعين. وعلمت مصادر "سبق" أن المصابتين بفيروس "كورونا" بمحافظة الليث هما ممرضتان من جنسية آسيوية بأحد المستوصفات الخاصة بالمحافظة، والتي قررت إدارته إغلاقه احترازياً ابتداءً منذ يوم أمس الثلاثاء.

وأهاب المصدر بالمواطنين الذين راجعوا المستوصف الطبي الخاص بالليث من تاريخ 4 رمضان إلى 11 رمضان أن يعزلوا أنفسهم لمدة 14 يوماً احتياطياً، وفي حالة ظهور الأعراض عليهم الاتصال بالرقم 937.

وكانت محافظة الليث قد سجلت ثلاث حالات سابقة بفيروس "كورونا" لمقيم يمني، ومسعف بالهلال الأحمر، وممارسة صحية، وبذلك يصل عدد الحالات بالليث إلى خمس حالات منذ بداية فيروس "كورونا" بالمملكة.

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