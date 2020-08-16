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نجل الزميل حسن بن مسرع يتعرض لجلطة في الدماغ

تعرض نجل الزميل الإعلامي حسن بن مسرع الدوسري، لجلطة في الدماغ أُدخل على إثرها مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج لتلقي العلاج اللازم.

فيما أعرب الزميل حسن عن خالص شكره وتقديره إلى مدير مستشفى الخرج فهد الممخور، ومنسوبي المستشفى على الجهود المبذولة من قبلهم، وكل من سأل أو اتصل للاطمئنان على حالته.

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نجل الزميل حسن بن مسرع يتعرض لجلطة في الدماغ
سبق

تعرض نجل الزميل الإعلامي حسن بن مسرع الدوسري، لجلطة في الدماغ أُدخل على إثرها مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج لتلقي العلاج اللازم.

فيما أعرب الزميل حسن عن خالص شكره وتقديره إلى مدير مستشفى الخرج فهد الممخور، ومنسوبي المستشفى على الجهود المبذولة من قبلهم، وكل من سأل أو اتصل للاطمئنان على حالته.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
06:00 PM

نجل الزميل حسن بن مسرع يتعرض لجلطة في الدماغ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعرض نجل الزميل الإعلامي حسن بن مسرع الدوسري، لجلطة في الدماغ أُدخل على إثرها مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج لتلقي العلاج اللازم.

فيما أعرب الزميل حسن عن خالص شكره وتقديره إلى مدير مستشفى الخرج فهد الممخور، ومنسوبي المستشفى على الجهود المبذولة من قبلهم، وكل من سأل أو اتصل للاطمئنان على حالته.

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