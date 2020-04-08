بينهم 336 أجنبيًا.. سلطان عمان يعفو عن 599 سجينًا

لا يعرف إن كان له صلة بـ"كورونا" أم شهر رمضان

أفادت وكالة الأنباء العمانية على "تويتر" اليوم (الأربعاء)، بأن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد أصدر عفوًا عن 599 سجينًا بينهم 336 أجنبيًا.

وبحسب "رويترز"، لم تذكر الوكالة إن كان العفو له صلة بتفشي فيروس كورونا أم قرب شهر رمضان الذي يبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري.