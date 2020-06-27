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تنبيه من "الأرصاد" لجازان و5 من محافظاتها.. هطولات ورياح سطحية

في حالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً وتشمل تدنياً في مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، والعيدابي.

وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله -.

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تنبيه من "الأرصاد" لجازان و5 من محافظاتها.. هطولات ورياح سطحية
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، والعيدابي.

وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله -.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
11:14 AM

تنبيه من "الأرصاد" لجازان و5 من محافظاتها.. هطولات ورياح سطحية

في حالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً وتشمل تدنياً في مدى الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، والعيدابي.

وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله -.

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