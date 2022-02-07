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وسط استقبال الجماهير.. منتخب مصر يصل القاهرة

عقب ختام منافسات كأس أمم إفريقيا، أمس الأحد، وصلت بعثة المنتخب المصري إلى مطار القاهرة، اليوم الاثنين، قادمةً من ياوندي العاصمة الكاميرونية.

وخسر المنتخب المصري في المباراة النهائية 2-4 بضربات الترجيح أمام نظيره السنغالي، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليحقق المنتخب السنغالي اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور وصول البعثة إلى العاصمة المصرية، حيث ظهرت علامات الحزن على اللاعبين والجهاز الفني لدى وصولهم إلى هناك، وسط استقبال من العشرات من الجماهير التي حرصت على الإشادة بما قدمه الفريق خلال مشواره بالبطولة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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وسط استقبال الجماهير.. منتخب مصر يصل القاهرة
سبق

عقب ختام منافسات كأس أمم إفريقيا، أمس الأحد، وصلت بعثة المنتخب المصري إلى مطار القاهرة، اليوم الاثنين، قادمةً من ياوندي العاصمة الكاميرونية.

وخسر المنتخب المصري في المباراة النهائية 2-4 بضربات الترجيح أمام نظيره السنغالي، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليحقق المنتخب السنغالي اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور وصول البعثة إلى العاصمة المصرية، حيث ظهرت علامات الحزن على اللاعبين والجهاز الفني لدى وصولهم إلى هناك، وسط استقبال من العشرات من الجماهير التي حرصت على الإشادة بما قدمه الفريق خلال مشواره بالبطولة.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
06:21 PM

وسط استقبال الجماهير.. منتخب مصر يصل القاهرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,764

عقب ختام منافسات كأس أمم إفريقيا، أمس الأحد، وصلت بعثة المنتخب المصري إلى مطار القاهرة، اليوم الاثنين، قادمةً من ياوندي العاصمة الكاميرونية.

وخسر المنتخب المصري في المباراة النهائية 2-4 بضربات الترجيح أمام نظيره السنغالي، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليحقق المنتخب السنغالي اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور وصول البعثة إلى العاصمة المصرية، حيث ظهرت علامات الحزن على اللاعبين والجهاز الفني لدى وصولهم إلى هناك، وسط استقبال من العشرات من الجماهير التي حرصت على الإشادة بما قدمه الفريق خلال مشواره بالبطولة.

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