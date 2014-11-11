بعد فيديو باقة الورد والطعنات.. مقطع لمحتجّ يُحرق رجلًا خالفه في الرأي

فظائع بمظاهرات هونغ كونغ.. الشرطة: فعلها مشاغبون يرتدون ملابس سوداء

أكدت شرطة هونغ كونغ، أن مثيري الشغب الذين يرتدون ملابس سوداء في هونغ كونغ، أشعلوا النار في أحد سكان منطقة "ما أون شان"؛ فيما يشهد الإقليم فوضى عارمة منذ فجر اليوم.

ويظهر مقطع فيديو، تم تداوله عبر الإنترنت، رجلًا يجادل المحتجين، ويهتف "كلنا صينيون"؛ حتى أضرم النار فيه أحد مثيري الشغب بمادة مشتعلة التهبت على جسمه.

وحسب ما ذكرته وسائل الإعلام في هونغ كونغ؛ فقد تم إرسال الرجل المصاب إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج؛ وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".

وقبل أسبوع، أظهر مقطع فيديو متداول، شخصًا يحمل باقة زهور يقترب من نائب مُوَالٍ لبكين في #هونغ_كونغ، ويطلب منه التقاط صورة، قبل أن يُخرج سكينًا من حقيبته ويضربه في الصدر.

وقالت الشرطة حينها: إن "3 أشخاص أصيبوا في الحادثة بينهم المهاجم".

وشهدت هونغ كونغ تصعيدًا في الموقف اليوم الاثنين؛ حيث أغلق المتظاهرون الطرقات، وألقوا زجاجات المولوتوف، وأشعلوا النار في عربات المترو، وسط شلل في وسائل النقل العام، وإضراب الجامعات والمدارس.