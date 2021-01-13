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أمير تبوك يشيد بجهود "الإسكان" في تمكين المواطنين من تملُّك المساكن

قام بجولة تفقدية بتيماء ودشَّن مشاريع تنموية بتكلفة 700 مليون ريال

نوَّه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان لتمكين المواطنين والمواطنات من تملُّك السكن، واهتمامها بتوفير الحلول السكنية المناسبة لهم.. رافعًا شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على حرصهما ودعمها لقطاع الإسكان.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال تدشين أمير تبوك أمس الثلاثاء مشروع" الإسكان" بمحافظة تيماء، وتسليمه عددًا من وحدات المشروع لمستفيدي الإسكان بها، ضمن جولته التفقدية للمحافظة، وتدشينه مشاريعها التنموية التي تجاوز إجمالي تكلفتها الـ 700 مليون ريال.

واستمع الأمير فهد بن سلطان لشرح عن تفاصيل المشروع، وما يضمه من وحدات سكنية ومواقع مخصصة للمرافق الخدمية، قدَّمه مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، المهندس إسماعيل المسعودي، وتضمن عرضًا لما يحتويه مشروع محافظة تيماء السكني الذي يقع على مساحة 641300م٢، ويتكون من 388 وحدة سكنية، و376 أرضًا وقرضًا.

ومن جهته، أكد مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة تبوك المهندس إسماعيل المسعودي أن الوزارة تواصل جهودها وبرامجها لتحقيق أهدافها في دعم العرض، وتمكين الطلب، وتوفير السكن لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب.. منوهًا بدعم أمير تبوك لمشاريع وزارة الإسكان في المنطقة.

يُذكر أن مشاريع وزارة الإسكان في منطقة تبوك بلغت ستة مشاريع، تنوعت ما بين مشاريع تحت الإنشاء، ووحدات جاهزة، توفر ما يزيد على 4800 وحدة سكنية. وهذه المشاريع هي (إسكان أملج – إسكان تيماء – بساتين تبوك – درة تبوك – إسكان تبوك – واحة تبوك). كما تشهد منطقة تبوك تخصيص خمسة مخططات للأراضي السكنية، توفر ما يزيد على 2000 أرض سكنية للمستفيدين. وهذه المخططات هي (أنوار القادسية – نجمة الوجه – إسكان تيماء – أصداف السلطانية – نورس الإسكان).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يشيد بجهود "الإسكان" في تمكين المواطنين من تملُّك المساكن
سبق

نوَّه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان لتمكين المواطنين والمواطنات من تملُّك السكن، واهتمامها بتوفير الحلول السكنية المناسبة لهم.. رافعًا شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على حرصهما ودعمها لقطاع الإسكان.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال تدشين أمير تبوك أمس الثلاثاء مشروع" الإسكان" بمحافظة تيماء، وتسليمه عددًا من وحدات المشروع لمستفيدي الإسكان بها، ضمن جولته التفقدية للمحافظة، وتدشينه مشاريعها التنموية التي تجاوز إجمالي تكلفتها الـ 700 مليون ريال.

واستمع الأمير فهد بن سلطان لشرح عن تفاصيل المشروع، وما يضمه من وحدات سكنية ومواقع مخصصة للمرافق الخدمية، قدَّمه مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، المهندس إسماعيل المسعودي، وتضمن عرضًا لما يحتويه مشروع محافظة تيماء السكني الذي يقع على مساحة 641300م٢، ويتكون من 388 وحدة سكنية، و376 أرضًا وقرضًا.

ومن جهته، أكد مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة تبوك المهندس إسماعيل المسعودي أن الوزارة تواصل جهودها وبرامجها لتحقيق أهدافها في دعم العرض، وتمكين الطلب، وتوفير السكن لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب.. منوهًا بدعم أمير تبوك لمشاريع وزارة الإسكان في المنطقة.

يُذكر أن مشاريع وزارة الإسكان في منطقة تبوك بلغت ستة مشاريع، تنوعت ما بين مشاريع تحت الإنشاء، ووحدات جاهزة، توفر ما يزيد على 4800 وحدة سكنية. وهذه المشاريع هي (إسكان أملج – إسكان تيماء – بساتين تبوك – درة تبوك – إسكان تبوك – واحة تبوك). كما تشهد منطقة تبوك تخصيص خمسة مخططات للأراضي السكنية، توفر ما يزيد على 2000 أرض سكنية للمستفيدين. وهذه المخططات هي (أنوار القادسية – نجمة الوجه – إسكان تيماء – أصداف السلطانية – نورس الإسكان).

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
08:34 PM

أمير تبوك يشيد بجهود "الإسكان" في تمكين المواطنين من تملُّك المساكن

قام بجولة تفقدية بتيماء ودشَّن مشاريع تنموية بتكلفة 700 مليون ريال

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نواف الغضوري - الرياض
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نوَّه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان لتمكين المواطنين والمواطنات من تملُّك السكن، واهتمامها بتوفير الحلول السكنية المناسبة لهم.. رافعًا شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على حرصهما ودعمها لقطاع الإسكان.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال تدشين أمير تبوك أمس الثلاثاء مشروع" الإسكان" بمحافظة تيماء، وتسليمه عددًا من وحدات المشروع لمستفيدي الإسكان بها، ضمن جولته التفقدية للمحافظة، وتدشينه مشاريعها التنموية التي تجاوز إجمالي تكلفتها الـ 700 مليون ريال.

واستمع الأمير فهد بن سلطان لشرح عن تفاصيل المشروع، وما يضمه من وحدات سكنية ومواقع مخصصة للمرافق الخدمية، قدَّمه مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، المهندس إسماعيل المسعودي، وتضمن عرضًا لما يحتويه مشروع محافظة تيماء السكني الذي يقع على مساحة 641300م٢، ويتكون من 388 وحدة سكنية، و376 أرضًا وقرضًا.

ومن جهته، أكد مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة تبوك المهندس إسماعيل المسعودي أن الوزارة تواصل جهودها وبرامجها لتحقيق أهدافها في دعم العرض، وتمكين الطلب، وتوفير السكن لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب.. منوهًا بدعم أمير تبوك لمشاريع وزارة الإسكان في المنطقة.

يُذكر أن مشاريع وزارة الإسكان في منطقة تبوك بلغت ستة مشاريع، تنوعت ما بين مشاريع تحت الإنشاء، ووحدات جاهزة، توفر ما يزيد على 4800 وحدة سكنية. وهذه المشاريع هي (إسكان أملج – إسكان تيماء – بساتين تبوك – درة تبوك – إسكان تبوك – واحة تبوك). كما تشهد منطقة تبوك تخصيص خمسة مخططات للأراضي السكنية، توفر ما يزيد على 2000 أرض سكنية للمستفيدين. وهذه المخططات هي (أنوار القادسية – نجمة الوجه – إسكان تيماء – أصداف السلطانية – نورس الإسكان).

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