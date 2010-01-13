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"النجعي" يستدعي ما لا يُنسى في "ألف ميل"

على القناة السعودية مساء الليلة الخميس

في حلقة نابضة بالذكريات كشف فيها الإعلامي السعودي المعروف الدكتور علي النجعي وكيل وزارة الإعلام عن الكثير من التحديات والصعوبات التي واجهته ما بين صعوبة البدايات، وهموم المعاناة، خلال مسيرة حافلة وتجربة ثرية بدأت من تدرّجه في مراحل الدراسة؛ سعيًا لتحقيق طموحه في تحقيق الدرجات العلمية المختلفة، ووصولًا للنجاح بفضل الله فيما أوكل إليه من مهمات إعلامية كبيرة.

د."النجعي" -وفي الحلقة الاستثنائية التي تأتي ضمن برنامج "ألف ميل" الذي يعدّه مركز الإنتاج الوثائقي بالتلفزيون- وجّه نصائح ثمينة للنموذج الإعلامي الشاب الذي يواجه تحديات أكثر في زمن الثورة التقنية، وشراسة المنافسة لقهر المستحيل، وتحدِّي المعاناة، وتخطي الصعاب، لتحقيق طموحاتهم.

"النجعي" أيضًا تخلى عن الرسميات في حديث مسترسل حكى فيه تجاربه في الابتعاث، وتجاربه الإعلامية كواحد من أكبر المساهمين في الإعلام السعودي المسموع والمرئي، وصولًا لظروف إشرافه المباشر على تأسيس القناة السعودية الثانية الناطقة باللغة الإنجليزية، وكذلك تبث نشرات باللغة الفرنسية حينها.

يُذكر أن برنامج "ألف ميل" يدخل موسمه الثالث، متوشحًا بالهوية الجديدة للهيئة، ومُتيحًا منبرًا متزنًا، وبمفهوم عميق ومهنية عالية، ضمن منظومة برامج تجسد الرؤية الجديدة والتطوير الكبير للهيئة بشكل خاص في إطار مواكبة الاعلام السعودي للمنجزات الكبيرة الحافلة للوطن في شتى المجالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النجعي" يستدعي ما لا يُنسى في "ألف ميل"
سبق

في حلقة نابضة بالذكريات كشف فيها الإعلامي السعودي المعروف الدكتور علي النجعي وكيل وزارة الإعلام عن الكثير من التحديات والصعوبات التي واجهته ما بين صعوبة البدايات، وهموم المعاناة، خلال مسيرة حافلة وتجربة ثرية بدأت من تدرّجه في مراحل الدراسة؛ سعيًا لتحقيق طموحه في تحقيق الدرجات العلمية المختلفة، ووصولًا للنجاح بفضل الله فيما أوكل إليه من مهمات إعلامية كبيرة.

د."النجعي" -وفي الحلقة الاستثنائية التي تأتي ضمن برنامج "ألف ميل" الذي يعدّه مركز الإنتاج الوثائقي بالتلفزيون- وجّه نصائح ثمينة للنموذج الإعلامي الشاب الذي يواجه تحديات أكثر في زمن الثورة التقنية، وشراسة المنافسة لقهر المستحيل، وتحدِّي المعاناة، وتخطي الصعاب، لتحقيق طموحاتهم.

"النجعي" أيضًا تخلى عن الرسميات في حديث مسترسل حكى فيه تجاربه في الابتعاث، وتجاربه الإعلامية كواحد من أكبر المساهمين في الإعلام السعودي المسموع والمرئي، وصولًا لظروف إشرافه المباشر على تأسيس القناة السعودية الثانية الناطقة باللغة الإنجليزية، وكذلك تبث نشرات باللغة الفرنسية حينها.

يُذكر أن برنامج "ألف ميل" يدخل موسمه الثالث، متوشحًا بالهوية الجديدة للهيئة، ومُتيحًا منبرًا متزنًا، وبمفهوم عميق ومهنية عالية، ضمن منظومة برامج تجسد الرؤية الجديدة والتطوير الكبير للهيئة بشكل خاص في إطار مواكبة الاعلام السعودي للمنجزات الكبيرة الحافلة للوطن في شتى المجالات.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
12:22 PM

"النجعي" يستدعي ما لا يُنسى في "ألف ميل"

على القناة السعودية مساء الليلة الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في حلقة نابضة بالذكريات كشف فيها الإعلامي السعودي المعروف الدكتور علي النجعي وكيل وزارة الإعلام عن الكثير من التحديات والصعوبات التي واجهته ما بين صعوبة البدايات، وهموم المعاناة، خلال مسيرة حافلة وتجربة ثرية بدأت من تدرّجه في مراحل الدراسة؛ سعيًا لتحقيق طموحه في تحقيق الدرجات العلمية المختلفة، ووصولًا للنجاح بفضل الله فيما أوكل إليه من مهمات إعلامية كبيرة.

د."النجعي" -وفي الحلقة الاستثنائية التي تأتي ضمن برنامج "ألف ميل" الذي يعدّه مركز الإنتاج الوثائقي بالتلفزيون- وجّه نصائح ثمينة للنموذج الإعلامي الشاب الذي يواجه تحديات أكثر في زمن الثورة التقنية، وشراسة المنافسة لقهر المستحيل، وتحدِّي المعاناة، وتخطي الصعاب، لتحقيق طموحاتهم.

"النجعي" أيضًا تخلى عن الرسميات في حديث مسترسل حكى فيه تجاربه في الابتعاث، وتجاربه الإعلامية كواحد من أكبر المساهمين في الإعلام السعودي المسموع والمرئي، وصولًا لظروف إشرافه المباشر على تأسيس القناة السعودية الثانية الناطقة باللغة الإنجليزية، وكذلك تبث نشرات باللغة الفرنسية حينها.

يُذكر أن برنامج "ألف ميل" يدخل موسمه الثالث، متوشحًا بالهوية الجديدة للهيئة، ومُتيحًا منبرًا متزنًا، وبمفهوم عميق ومهنية عالية، ضمن منظومة برامج تجسد الرؤية الجديدة والتطوير الكبير للهيئة بشكل خاص في إطار مواكبة الاعلام السعودي للمنجزات الكبيرة الحافلة للوطن في شتى المجالات.

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