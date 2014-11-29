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"الأرصاد": يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق بينها الرياض

يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على تبوك وحائل والجوف والشمالية والقصيم والمدينة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق: الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، تشمل السواحل الجنوبية منها، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والحدود الشمالية ومرتفعات نجران، كما انخفاضٌ في درجات الحرارة على مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاءٍ من منطقتَي القصيم والمدينة المنوّرة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق بينها الرياض
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق: الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، تشمل السواحل الجنوبية منها، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والحدود الشمالية ومرتفعات نجران، كما انخفاضٌ في درجات الحرارة على مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاءٍ من منطقتَي القصيم والمدينة المنوّرة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
08:19 AM

"الأرصاد": يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق بينها الرياض

يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على تبوك وحائل والجوف والشمالية والقصيم والمدينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق: الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، تشمل السواحل الجنوبية منها، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والحدود الشمالية ومرتفعات نجران، كما انخفاضٌ في درجات الحرارة على مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاءٍ من منطقتَي القصيم والمدينة المنوّرة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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