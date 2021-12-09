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شاهد.. ولي العهد يقبل رأس ملك البحرين

التقطت عدسة الكاميرا لقطة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يقبل رأس ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك خلال استقباله له عند سُلم الطائرة التي أقلته لمحطته الرابعة في جولته الخليجية.

وأثنى المغردون على المشهد الأخوي بين ولي العهد وملك البحرين، الذي يدل على العلاقات الأخوية التي تجمع بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وقوة ومتانة الروابط بين البلدين.

ووصل سمو ولي العهد إلى مملكة البحرين، في زيارة رسمية في محطته الثانية ضمن جولته الخليجية التي بدأت بسلطنة عُمان، وكان في مقدمة مستقبليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ولي العهد يقبل رأس ملك البحرين
سبق

التقطت عدسة الكاميرا لقطة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يقبل رأس ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك خلال استقباله له عند سُلم الطائرة التي أقلته لمحطته الرابعة في جولته الخليجية.

وأثنى المغردون على المشهد الأخوي بين ولي العهد وملك البحرين، الذي يدل على العلاقات الأخوية التي تجمع بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وقوة ومتانة الروابط بين البلدين.

ووصل سمو ولي العهد إلى مملكة البحرين، في زيارة رسمية في محطته الثانية ضمن جولته الخليجية التي بدأت بسلطنة عُمان، وكان في مقدمة مستقبليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
05:42 PM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
06:19 PM

شاهد.. ولي العهد يقبل رأس ملك البحرين

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
2,970

التقطت عدسة الكاميرا لقطة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يقبل رأس ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك خلال استقباله له عند سُلم الطائرة التي أقلته لمحطته الرابعة في جولته الخليجية.

وأثنى المغردون على المشهد الأخوي بين ولي العهد وملك البحرين، الذي يدل على العلاقات الأخوية التي تجمع بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وقوة ومتانة الروابط بين البلدين.

ووصل سمو ولي العهد إلى مملكة البحرين، في زيارة رسمية في محطته الثانية ضمن جولته الخليجية التي بدأت بسلطنة عُمان، وكان في مقدمة مستقبليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

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