النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجاح عملية إبدال مفصل كامل لمريض في مستشفى الملك خالد بنجران

عانى من كسور بأعلى عنق عظمة الفخذ أفقدته القدرة على الحركة

نجح كادر طبي في قسم العظام بمستشفى الملك خالد بنجران، في إجراء عملية استبدال مفصل صناعي كامل "ثلاثي القطبية" لمريض يعاني من كسور في أعلى عنق عظمة الفخذ أفقدته القدرة على الحركة.

وقالت "صحة نجران": بعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة، تقرر إجراء عملية استبدال مفصل صناعي كامل للحوض للمريض وتكللت بالنجاح واستطاع المريض المشي على قدميه.

جدير بالذكر أن قسم العظام بمستشفى الملك خالد أجرى خلال العام الحالي 1100 عملية لتثبيت الكسور، وأجرى قسم الطب الرياضي 30 عملية مناظير ركبة؛ لإصلاح الرباط الصليبي والغضروف الهلالي و13 عملية جراحية لإصلاح أربطة الكتف والأنكل، فيما أجرى قسم العظام وإبدال المفاصل 15 عملية إبدال لمفصل الركبة وأخرى لمفصل الورك.

مستشفى الملك خالد بنجران مفصل صناعي فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نجاح عملية إبدال مفصل كامل لمريض في مستشفى الملك خالد بنجران
سبق

نجح كادر طبي في قسم العظام بمستشفى الملك خالد بنجران، في إجراء عملية استبدال مفصل صناعي كامل "ثلاثي القطبية" لمريض يعاني من كسور في أعلى عنق عظمة الفخذ أفقدته القدرة على الحركة.

وقالت "صحة نجران": بعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة، تقرر إجراء عملية استبدال مفصل صناعي كامل للحوض للمريض وتكللت بالنجاح واستطاع المريض المشي على قدميه.

جدير بالذكر أن قسم العظام بمستشفى الملك خالد أجرى خلال العام الحالي 1100 عملية لتثبيت الكسور، وأجرى قسم الطب الرياضي 30 عملية مناظير ركبة؛ لإصلاح الرباط الصليبي والغضروف الهلالي و13 عملية جراحية لإصلاح أربطة الكتف والأنكل، فيما أجرى قسم العظام وإبدال المفاصل 15 عملية إبدال لمفصل الركبة وأخرى لمفصل الورك.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
12:34 PM

نجاح عملية إبدال مفصل كامل لمريض في مستشفى الملك خالد بنجران

عانى من كسور بأعلى عنق عظمة الفخذ أفقدته القدرة على الحركة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
754

نجح كادر طبي في قسم العظام بمستشفى الملك خالد بنجران، في إجراء عملية استبدال مفصل صناعي كامل "ثلاثي القطبية" لمريض يعاني من كسور في أعلى عنق عظمة الفخذ أفقدته القدرة على الحركة.

وقالت "صحة نجران": بعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة، تقرر إجراء عملية استبدال مفصل صناعي كامل للحوض للمريض وتكللت بالنجاح واستطاع المريض المشي على قدميه.

جدير بالذكر أن قسم العظام بمستشفى الملك خالد أجرى خلال العام الحالي 1100 عملية لتثبيت الكسور، وأجرى قسم الطب الرياضي 30 عملية مناظير ركبة؛ لإصلاح الرباط الصليبي والغضروف الهلالي و13 عملية جراحية لإصلاح أربطة الكتف والأنكل، فيما أجرى قسم العظام وإبدال المفاصل 15 عملية إبدال لمفصل الركبة وأخرى لمفصل الورك.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,467
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,340
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,719
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,159

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة