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بالصور.. جمعية "كيان" تعايد أطفال دار الحضانة الاجتماعية بالرياض

قدّمت هدايا العيد للأطفال

وسط فرح وسعادة الأطفال الأيتام قام عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية "كيان" برئاسة سمها بنت سعيد الغامدي، رئيس مجلس إدارة جمعية كيان بزيارة إلى دار الحضانة الاجتماعية بالرياض؛ لتقديم المعايدة لأبناء الدار من الأيتام ذوي الظروف الخاصة، وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، وتقديم هدايا العيد لهم.

رافق سمها الغامدي كل من: ثريا الغامدي، وفاطمة المقبل، وفايزة الغامدي، ورجاء مهدي، ومنيرة السبيعي عضوات مجلس الإدارة، وقد استقبلتهن مديرة الدار هدى سيلان، وفريق العمل بالدار، معبرة عن شكرها لهذه الزيارة الهادفة، والتي أسعدت الأطفال الأيتام، وأضفت جواً من السعادة والفرح. كما جرى توزيع هدايا العيد، وقضى الجميع وقتاً ممتعاً مع الأيتام.

وبهذه المناسبة قالت سمها الغامدي بأن العيد مع الأيتام فيه راحة للنفس، ومتعة وسعادة، كان وقتاً ممتعاً، وفرح أبناؤنا بنا وفرحنا بهم، وسعدوا بالهدايا، ونتقدم بالشكر لمديرة الدار هدى سيلان على ترحيبها الكبير في هذا اليوم المميز.

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بالصور.. جمعية "كيان" تعايد أطفال دار الحضانة الاجتماعية بالرياض
سبق

وسط فرح وسعادة الأطفال الأيتام قام عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية "كيان" برئاسة سمها بنت سعيد الغامدي، رئيس مجلس إدارة جمعية كيان بزيارة إلى دار الحضانة الاجتماعية بالرياض؛ لتقديم المعايدة لأبناء الدار من الأيتام ذوي الظروف الخاصة، وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، وتقديم هدايا العيد لهم.

رافق سمها الغامدي كل من: ثريا الغامدي، وفاطمة المقبل، وفايزة الغامدي، ورجاء مهدي، ومنيرة السبيعي عضوات مجلس الإدارة، وقد استقبلتهن مديرة الدار هدى سيلان، وفريق العمل بالدار، معبرة عن شكرها لهذه الزيارة الهادفة، والتي أسعدت الأطفال الأيتام، وأضفت جواً من السعادة والفرح. كما جرى توزيع هدايا العيد، وقضى الجميع وقتاً ممتعاً مع الأيتام.

وبهذه المناسبة قالت سمها الغامدي بأن العيد مع الأيتام فيه راحة للنفس، ومتعة وسعادة، كان وقتاً ممتعاً، وفرح أبناؤنا بنا وفرحنا بهم، وسعدوا بالهدايا، ونتقدم بالشكر لمديرة الدار هدى سيلان على ترحيبها الكبير في هذا اليوم المميز.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
08:32 AM

بالصور.. جمعية "كيان" تعايد أطفال دار الحضانة الاجتماعية بالرياض

قدّمت هدايا العيد للأطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وسط فرح وسعادة الأطفال الأيتام قام عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية "كيان" برئاسة سمها بنت سعيد الغامدي، رئيس مجلس إدارة جمعية كيان بزيارة إلى دار الحضانة الاجتماعية بالرياض؛ لتقديم المعايدة لأبناء الدار من الأيتام ذوي الظروف الخاصة، وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، وتقديم هدايا العيد لهم.

رافق سمها الغامدي كل من: ثريا الغامدي، وفاطمة المقبل، وفايزة الغامدي، ورجاء مهدي، ومنيرة السبيعي عضوات مجلس الإدارة، وقد استقبلتهن مديرة الدار هدى سيلان، وفريق العمل بالدار، معبرة عن شكرها لهذه الزيارة الهادفة، والتي أسعدت الأطفال الأيتام، وأضفت جواً من السعادة والفرح. كما جرى توزيع هدايا العيد، وقضى الجميع وقتاً ممتعاً مع الأيتام.

وبهذه المناسبة قالت سمها الغامدي بأن العيد مع الأيتام فيه راحة للنفس، ومتعة وسعادة، كان وقتاً ممتعاً، وفرح أبناؤنا بنا وفرحنا بهم، وسعدوا بالهدايا، ونتقدم بالشكر لمديرة الدار هدى سيلان على ترحيبها الكبير في هذا اليوم المميز.

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