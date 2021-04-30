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شاهد.. مسيرة بالخيول لتدشين انطلاق حملة "ممتثل عشان أحب الطائف"

تشمل 19 بلدية.. وتهدف لزيادة الوعي بالإجراءات الاحترازية

انطلقت حملة "ممتثل عشان أحب الطائف" التي وجه فيها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، حيث دشن أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي مبادرة "ممتثل" على نطاق ٩ بلديات فرعية و١٠ بلديات مرتبطة.


وتهدف المبادرة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في منتزه الردف، وسوق جوري مول بوسط الطائف، بحضور المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن سعيد، وممثلين من الجهات الحكومية بالطائف والقطاع الخاص.

وشارك أمين الطائف في الفعاليات الميدانية بالمنتزهات والأسواق والأماكن العامة من خلال وضعه ملصق شعار "ممتثل" على واجهة عدد من المحلات المثالية الملتزمة بكافة الإجراءات الاحترازية.

وتعمل أمانة الطائف وبمشاركة الجهات المعنية من خلال المبادرة على دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك أكثر من ٣٠٠ متطوع ومتطوعة من أبناء وبنات المحافظة المتطوعين في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع.

يُذكر أن حملة "ممتثل" تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات متتالية، وإشراك المجتمع لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، وتبث أهم رسائلها التوعوية: تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مسيرة بالخيول لتدشين انطلاق حملة "ممتثل عشان أحب الطائف"
سبق

انطلقت حملة "ممتثل عشان أحب الطائف" التي وجه فيها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، حيث دشن أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي مبادرة "ممتثل" على نطاق ٩ بلديات فرعية و١٠ بلديات مرتبطة.


وتهدف المبادرة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في منتزه الردف، وسوق جوري مول بوسط الطائف، بحضور المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن سعيد، وممثلين من الجهات الحكومية بالطائف والقطاع الخاص.

وشارك أمين الطائف في الفعاليات الميدانية بالمنتزهات والأسواق والأماكن العامة من خلال وضعه ملصق شعار "ممتثل" على واجهة عدد من المحلات المثالية الملتزمة بكافة الإجراءات الاحترازية.

وتعمل أمانة الطائف وبمشاركة الجهات المعنية من خلال المبادرة على دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك أكثر من ٣٠٠ متطوع ومتطوعة من أبناء وبنات المحافظة المتطوعين في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع.

يُذكر أن حملة "ممتثل" تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات متتالية، وإشراك المجتمع لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، وتبث أهم رسائلها التوعوية: تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
05:52 PM

شاهد.. مسيرة بالخيول لتدشين انطلاق حملة "ممتثل عشان أحب الطائف"

تشمل 19 بلدية.. وتهدف لزيادة الوعي بالإجراءات الاحترازية

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فهد العتيبي - الطائف
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انطلقت حملة "ممتثل عشان أحب الطائف" التي وجه فيها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، حيث دشن أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي مبادرة "ممتثل" على نطاق ٩ بلديات فرعية و١٠ بلديات مرتبطة.


وتهدف المبادرة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في منتزه الردف، وسوق جوري مول بوسط الطائف، بحضور المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن سعيد، وممثلين من الجهات الحكومية بالطائف والقطاع الخاص.

وشارك أمين الطائف في الفعاليات الميدانية بالمنتزهات والأسواق والأماكن العامة من خلال وضعه ملصق شعار "ممتثل" على واجهة عدد من المحلات المثالية الملتزمة بكافة الإجراءات الاحترازية.

وتعمل أمانة الطائف وبمشاركة الجهات المعنية من خلال المبادرة على دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك أكثر من ٣٠٠ متطوع ومتطوعة من أبناء وبنات المحافظة المتطوعين في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع.

يُذكر أن حملة "ممتثل" تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات متتالية، وإشراك المجتمع لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، وتبث أهم رسائلها التوعوية: تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.

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