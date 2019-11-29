النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العمل" تودع 2 مليار ريال معاشات وبدل غلاء لمستفيدي الضمان لشهر ربيع الآخر

أكدت أن ما يصرف من أموال الزكاة.. وتتم دراسة بيانات المستفيدين بشكل دوري

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الخميس؛ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ربيع الآخر في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، التي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وتفصيلًا: يشمل الدعم بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي، الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وفي هذا الصدد، قال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك: إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2.045.265.744 ريالًا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,405,247,291 ريالًا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193,024,020 ريالًا، بينما جرى صرف 102,710,433 ريالًا، لدعم جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 344,284,000 ريال، بدل غلاء معيشة، وجرى إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن جُلّ ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة؛ حيث تقوم وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، بشكل دوري ومستمر، بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العمل" تودع 2 مليار ريال معاشات وبدل غلاء لمستفيدي الضمان لشهر ربيع الآخر
سبق

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الخميس؛ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ربيع الآخر في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، التي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وتفصيلًا: يشمل الدعم بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي، الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وفي هذا الصدد، قال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك: إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2.045.265.744 ريالًا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,405,247,291 ريالًا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193,024,020 ريالًا، بينما جرى صرف 102,710,433 ريالًا، لدعم جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 344,284,000 ريال، بدل غلاء معيشة، وجرى إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن جُلّ ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة؛ حيث تقوم وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، بشكل دوري ومستمر، بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
09:08 PM

"العمل" تودع 2 مليار ريال معاشات وبدل غلاء لمستفيدي الضمان لشهر ربيع الآخر

أكدت أن ما يصرف من أموال الزكاة.. وتتم دراسة بيانات المستفيدين بشكل دوري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
2,811

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الخميس؛ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ربيع الآخر في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، التي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وتفصيلًا: يشمل الدعم بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي، الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وفي هذا الصدد، قال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك: إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2.045.265.744 ريالًا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,405,247,291 ريالًا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193,024,020 ريالًا، بينما جرى صرف 102,710,433 ريالًا، لدعم جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 344,284,000 ريال، بدل غلاء معيشة، وجرى إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن جُلّ ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة؛ حيث تقوم وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، بشكل دوري ومستمر، بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,259
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,727
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,103
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,445

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة