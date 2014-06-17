ولم يسفر الحريق الذي تسبب فيه شخص مجهول عن وقوع أي إصابات.

أخمدت فرقة الدفاع المدني في "سبت العلايا"، صباح اليوم، حريقاً اندلع في أخشاب تُستخدم للبناء بالجامع الكبير.

حريق في أخشاب بناء الجامع الكبير بسبت العلايا.. و"المدني" يسيطر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-17 أخمدت فرقة الدفاع المدني في "سبت العلايا"، صباح اليوم، حريقاً اندلع في أخشاب تُستخدم للبناء بالجامع الكبير. ولم يسفر الحريق الذي تسبب فيه شخص مجهول عن وقوع أي إصابات.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 02:29 PM

حريق في أخشاب بناء الجامع الكبير بسبت العلايا.. و"المدني" يسيطر نشب مع ساعات الصباح ولم تسفر النيران عن وقوع أي إصابات





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أخمدت فرقة الدفاع المدني في "سبت العلايا"، صباح اليوم، حريقاً اندلع في أخشاب تُستخدم للبناء بالجامع الكبير.

ولم يسفر الحريق الذي تسبب فيه شخص مجهول عن وقوع أي إصابات.