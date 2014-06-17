حريق في أخشاب بناء الجامع الكبير بسبت العلايا.. و"المدني" يسيطر

أخمدت فرقة الدفاع المدني في "سبت العلايا"، صباح اليوم، حريقاً اندلع في أخشاب تُستخدم للبناء بالجامع الكبير.
ولم يسفر الحريق الذي تسبب فيه شخص مجهول عن وقوع أي إصابات.
أخمدت فرقة الدفاع المدني في "سبت العلايا"، صباح اليوم، حريقاً اندلع في أخشاب تُستخدم للبناء بالجامع الكبير.
ولم يسفر الحريق الذي تسبب فيه شخص مجهول عن وقوع أي إصابات.
أخمدت فرقة الدفاع المدني في "سبت العلايا"، صباح اليوم، حريقاً اندلع في أخشاب تُستخدم للبناء بالجامع الكبير.
ولم يسفر الحريق الذي تسبب فيه شخص مجهول عن وقوع أي إصابات.
أخمدت فرقة الدفاع المدني في "سبت العلايا"، صباح اليوم، حريقاً اندلع في أخشاب تُستخدم للبناء بالجامع الكبير.
ولم يسفر الحريق الذي تسبب فيه شخص مجهول عن وقوع أي إصابات.