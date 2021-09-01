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مصر تواجه الأردن.. وتونس تلاقي الجزائر

في دور نصف نهائي كأس العرب للسيدات

تجاوزت منافسات بطولة كأس العرب للسيدات لكرة القدم 2021، مرحلة دور المجموعات التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم حاليًّا في العاصمة المصرية القاهرة، وتستمرّ حتى السادس من شهر سبتمبر الجاري؛ حيث تأهّلت منتخبات الجزائر ومصر وتونس والأردن إلى الدور نصف النهائي.

وتقام مباريات نصف النهائي على ملعب المقاولون العرب يوم الجمعة القادم؛ حيث يلعب في المباراة الأولى "السادسة مساءً بتوقيت القاهرة"، منتخب مصر مع المنتخب الأردني، ويجمع اللقاء الثاني منتخب الجزائر بنظيره منتخب تونس، وذلك في مباراتين لا تقبلان القسمة على اثنين؛ إذ يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم الاثنين المقبل على ملعب المقاولون العرب.

وشهدت منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للسيدات، مشاركة 7 منتخبات، تم تقسيمها على مجموعتين؛ حيث ضمّت المجموعة الأولى منتخب تونس ومنتخب لبنان ومنتخب السودان ومنتخب مصر.

وتصدر المنتخب المصري مجموعته بعد أن حقق الفوز على منتخب السودان "10 – 0"، وفاز على منتخب لبنان بأربعة أهداف دون رد، وتعادل مع منتخب تونس "2 – 2"، الذي حل ثانيًا بعد فوزه على منتخب السودان "12 – 1"، ومن ثم تعادله سلبيًّا مع منتخب لبنان.

وفي المجموعة الثانية تصدّر المنتخب الجزائري بالعلامة الكاملة بعد أن حققن لاعباته فوزًا على المنتخب الأردني "3 – 1"، وعلى المنتخب الفلسطيني "4 – 1"، بينما جاء المنتخب الأردني وصيفًا بعد فوزه على المنتخب الفلسطيني "4 – 1".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مصر تواجه الأردن.. وتونس تلاقي الجزائر
سبق

تجاوزت منافسات بطولة كأس العرب للسيدات لكرة القدم 2021، مرحلة دور المجموعات التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم حاليًّا في العاصمة المصرية القاهرة، وتستمرّ حتى السادس من شهر سبتمبر الجاري؛ حيث تأهّلت منتخبات الجزائر ومصر وتونس والأردن إلى الدور نصف النهائي.

وتقام مباريات نصف النهائي على ملعب المقاولون العرب يوم الجمعة القادم؛ حيث يلعب في المباراة الأولى "السادسة مساءً بتوقيت القاهرة"، منتخب مصر مع المنتخب الأردني، ويجمع اللقاء الثاني منتخب الجزائر بنظيره منتخب تونس، وذلك في مباراتين لا تقبلان القسمة على اثنين؛ إذ يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم الاثنين المقبل على ملعب المقاولون العرب.

وشهدت منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للسيدات، مشاركة 7 منتخبات، تم تقسيمها على مجموعتين؛ حيث ضمّت المجموعة الأولى منتخب تونس ومنتخب لبنان ومنتخب السودان ومنتخب مصر.

وتصدر المنتخب المصري مجموعته بعد أن حقق الفوز على منتخب السودان "10 – 0"، وفاز على منتخب لبنان بأربعة أهداف دون رد، وتعادل مع منتخب تونس "2 – 2"، الذي حل ثانيًا بعد فوزه على منتخب السودان "12 – 1"، ومن ثم تعادله سلبيًّا مع منتخب لبنان.

وفي المجموعة الثانية تصدّر المنتخب الجزائري بالعلامة الكاملة بعد أن حققن لاعباته فوزًا على المنتخب الأردني "3 – 1"، وعلى المنتخب الفلسطيني "4 – 1"، بينما جاء المنتخب الأردني وصيفًا بعد فوزه على المنتخب الفلسطيني "4 – 1".

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
04:32 PM

مصر تواجه الأردن.. وتونس تلاقي الجزائر

في دور نصف نهائي كأس العرب للسيدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوزت منافسات بطولة كأس العرب للسيدات لكرة القدم 2021، مرحلة دور المجموعات التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم حاليًّا في العاصمة المصرية القاهرة، وتستمرّ حتى السادس من شهر سبتمبر الجاري؛ حيث تأهّلت منتخبات الجزائر ومصر وتونس والأردن إلى الدور نصف النهائي.

وتقام مباريات نصف النهائي على ملعب المقاولون العرب يوم الجمعة القادم؛ حيث يلعب في المباراة الأولى "السادسة مساءً بتوقيت القاهرة"، منتخب مصر مع المنتخب الأردني، ويجمع اللقاء الثاني منتخب الجزائر بنظيره منتخب تونس، وذلك في مباراتين لا تقبلان القسمة على اثنين؛ إذ يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم الاثنين المقبل على ملعب المقاولون العرب.

وشهدت منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للسيدات، مشاركة 7 منتخبات، تم تقسيمها على مجموعتين؛ حيث ضمّت المجموعة الأولى منتخب تونس ومنتخب لبنان ومنتخب السودان ومنتخب مصر.

وتصدر المنتخب المصري مجموعته بعد أن حقق الفوز على منتخب السودان "10 – 0"، وفاز على منتخب لبنان بأربعة أهداف دون رد، وتعادل مع منتخب تونس "2 – 2"، الذي حل ثانيًا بعد فوزه على منتخب السودان "12 – 1"، ومن ثم تعادله سلبيًّا مع منتخب لبنان.

وفي المجموعة الثانية تصدّر المنتخب الجزائري بالعلامة الكاملة بعد أن حققن لاعباته فوزًا على المنتخب الأردني "3 – 1"، وعلى المنتخب الفلسطيني "4 – 1"، بينما جاء المنتخب الأردني وصيفًا بعد فوزه على المنتخب الفلسطيني "4 – 1".

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