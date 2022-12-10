وفاة الفنان أبو بكر سالم بعد صراع طويل مع المرض

عن 70 عاماً.. تغنى بالوطن خلال مسيرته الفنية

توفي الفنان السعودي أبوبكر سالم بعد صراع طويل مع المرض راجع معه الكثير من المستشفيات المتخصصة داخل السعودية وخارجها.



ويعد الفنان أبوبكر سالم "٧٨ عاماً" من كبار المطربين في السعودية والعالم العربي، وتغنى بالوطن خلال مسيرته الفنية، وشارك مؤخراً في أحد الاحتفالات الوطنية بجدة.



وقد نعى الكثير من الشعراء والمغردين الفنان أبو بكر واعتبروا وفاته خسارة كبيرة للوسط الفني السعودي.



ولد الفنان أبو بكر سالم في 17 مارس 1939 وهو مغن، وملحن، وشاعر، وأديب سعودي من أصول حضرمية، انتقل للعيش في المملكة منذ سبعينيات القرن الماضي بعد أن عاش متنقلاً بين عدن وبيروت، وجدة، والقاهرة إلى أن استقر في الرياض.



وقد عانى الفنان أبوبكر سالم بلفقيه في الفترة الأخيرة من مشاكل صحية، أجرى على إثرها عملية قلب مفتوح في ألمانيا، ثم أدخل إحدى المصحات لفترة امتدت لأشهر.