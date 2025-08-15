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"الصحة" تعلن تسجيل 1528 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1413 إصابة

المملكة  تقترب من عتبة 300 ألف إصابة بكورونا

إجمالي الوفيات 3369 وعدد المتعافين 264,487

سجلت المملكة العربية السعودية؛ اليوم، 1413 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 297,315 إصابة منذ بداية انتشار الفيروس حتى اليوم.

وتقترب المملكة من عتبة 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس 264 ألفًا، و تخطت أعداد الوفيات الناجمة عن الوباء ثلاثة آلاف حالة منذ بداية الجائحة حتى اليوم.


وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 15 أغسطس 2020، تسجيل 1528 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا الجديد ليصبح الإجمالي 264487 حالة، وتم تسجيل 1413 حالات إصابة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 297315 حالة، فيما سجلت 31 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3369 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 29459 والحالات الحرجة 1766 حالة .

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المملكة  تقترب من عتبة 300 ألف إصابة بكورونا
سبق

سجلت المملكة العربية السعودية؛ اليوم، 1413 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 297,315 إصابة منذ بداية انتشار الفيروس حتى اليوم.

وتقترب المملكة من عتبة 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس 264 ألفًا، و تخطت أعداد الوفيات الناجمة عن الوباء ثلاثة آلاف حالة منذ بداية الجائحة حتى اليوم.


وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 15 أغسطس 2020، تسجيل 1528 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا الجديد ليصبح الإجمالي 264487 حالة، وتم تسجيل 1413 حالات إصابة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 297315 حالة، فيما سجلت 31 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3369 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 29459 والحالات الحرجة 1766 حالة .

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
05:03 PM

المملكة  تقترب من عتبة 300 ألف إصابة بكورونا

إجمالي الوفيات 3369 وعدد المتعافين 264,487

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
3
1,367

سجلت المملكة العربية السعودية؛ اليوم، 1413 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 297,315 إصابة منذ بداية انتشار الفيروس حتى اليوم.

وتقترب المملكة من عتبة 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس 264 ألفًا، و تخطت أعداد الوفيات الناجمة عن الوباء ثلاثة آلاف حالة منذ بداية الجائحة حتى اليوم.


وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 15 أغسطس 2020، تسجيل 1528 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا الجديد ليصبح الإجمالي 264487 حالة، وتم تسجيل 1413 حالات إصابة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 297315 حالة، فيما سجلت 31 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3369 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 29459 والحالات الحرجة 1766 حالة .

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