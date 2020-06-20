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الاحتفاظ باسم ورقم جوال العملاء شرط لعودة صالونات التجميل النسائية

ضمن بروتوكولات "الشؤون البلدية".. ومن أجل التقصي

بدءاً من يوم غدٍ الأحد، سيتم إلزام صالونات التجميل النسائية بالاحتفاظ برقم جوال واسم العملاء كشرط لعودة النشاط، جاء ذلك ضمن البروتوكولات التي نشرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتقصي في حال اكتشاف حالة -لا قدر الله-.

وجاء من ضمن الاشتراطات أيضًا: إلغاء جميع خدمات المساج وحمامات البخار، وتقديم الخدمة من قبل عاملة واحدة، ومنع التناوب، وإزالة المجلات، وغسل اليدين بعد المعاملات الورقية.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية نشرت تفاصيل بروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، والتي ستعود لعملها ابتداءً من يوم غد الأحد، فيما صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية اليوم أنه إلحاقاً للبيان الصادر في 3 شوال 1441هـ الموافق 26 مايو 2020م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فقد صدرت الموافقة الكريمة على عدد من النقاط منها رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية مع مراعاة عدد من الضوابط.

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الاحتفاظ باسم ورقم جوال العملاء شرط لعودة صالونات التجميل النسائية
سبق

بدءاً من يوم غدٍ الأحد، سيتم إلزام صالونات التجميل النسائية بالاحتفاظ برقم جوال واسم العملاء كشرط لعودة النشاط، جاء ذلك ضمن البروتوكولات التي نشرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتقصي في حال اكتشاف حالة -لا قدر الله-.

وجاء من ضمن الاشتراطات أيضًا: إلغاء جميع خدمات المساج وحمامات البخار، وتقديم الخدمة من قبل عاملة واحدة، ومنع التناوب، وإزالة المجلات، وغسل اليدين بعد المعاملات الورقية.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية نشرت تفاصيل بروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، والتي ستعود لعملها ابتداءً من يوم غد الأحد، فيما صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية اليوم أنه إلحاقاً للبيان الصادر في 3 شوال 1441هـ الموافق 26 مايو 2020م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فقد صدرت الموافقة الكريمة على عدد من النقاط منها رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية مع مراعاة عدد من الضوابط.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
06:59 PM

الاحتفاظ باسم ورقم جوال العملاء شرط لعودة صالونات التجميل النسائية

ضمن بروتوكولات "الشؤون البلدية".. ومن أجل التقصي

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قاسم الخبراني - الرياض
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5,508

بدءاً من يوم غدٍ الأحد، سيتم إلزام صالونات التجميل النسائية بالاحتفاظ برقم جوال واسم العملاء كشرط لعودة النشاط، جاء ذلك ضمن البروتوكولات التي نشرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتقصي في حال اكتشاف حالة -لا قدر الله-.

وجاء من ضمن الاشتراطات أيضًا: إلغاء جميع خدمات المساج وحمامات البخار، وتقديم الخدمة من قبل عاملة واحدة، ومنع التناوب، وإزالة المجلات، وغسل اليدين بعد المعاملات الورقية.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية نشرت تفاصيل بروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، والتي ستعود لعملها ابتداءً من يوم غد الأحد، فيما صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية اليوم أنه إلحاقاً للبيان الصادر في 3 شوال 1441هـ الموافق 26 مايو 2020م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فقد صدرت الموافقة الكريمة على عدد من النقاط منها رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية مع مراعاة عدد من الضوابط.

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