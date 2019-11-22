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شاهد بالصور.. "الصحة" تفتتح المعرض التوعوي الشامل بجازان

بمجمع كادي مول التجاري وضمن فعاليات شهر نوفمبر

افتتح مساعد مدير عام صحة جازان للتخطيط والتحول الدكتور عواجي النعمي اليوم المعرض التوعوي الشامل الذي تنفذه صحة جازان بالشراكة مع مجمع النخبة الطبي الدولي تحت عنوان فعاليات نوفمبر الصحية بمجمع كادي مول التجاري.

ويضم المعرض عدداً من الفعاليات والمناسبات الصحية التي تنفذ خلال شهر نوفمبر من كل عام حيث اشتمل على عدة أركان هي: ركن الشهر العالمي لسرطان الرئة، وركن اليوم العالمي للطفل الخديج، وركن العادات الغذائية السليمة، وركن اليوم العالمي للسكري، وركن الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، وركن التوعية ضد الإنفلونزا، واللقاحات التي تأخذها الحامل قبل وأثناء فترة الحمل.

ونوه الدكتور "النعمي" عقب تجوله بالمعرض واستماعه لشرح مفصل عن الأركان الصحية بمحتوى المعرض الذي جمع عدداً كبيراً من الفعاليات في مكان واحد، مقدراً الجهود المبذولة من المشاركين في المعرض، منوهاً بأهمية هذه الفعاليات في توعية وتثقيف المجتمع صحياً، متمنياً للجميع النجاح الدائم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المعرض.

الجدير بالذكر أن محتوى المعرض التوعوي ينفذ طيلة شهر نوفمبر في المستشفيات والمراكز الصحية، والدوائر الحكومية والقطاع الخاص بهدف نشر رسالة التوعية وتوسيع دائرة الإدراك للمجتمع.

صحة جازان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد بالصور.. "الصحة" تفتتح المعرض التوعوي الشامل بجازان
سبق

افتتح مساعد مدير عام صحة جازان للتخطيط والتحول الدكتور عواجي النعمي اليوم المعرض التوعوي الشامل الذي تنفذه صحة جازان بالشراكة مع مجمع النخبة الطبي الدولي تحت عنوان فعاليات نوفمبر الصحية بمجمع كادي مول التجاري.

ويضم المعرض عدداً من الفعاليات والمناسبات الصحية التي تنفذ خلال شهر نوفمبر من كل عام حيث اشتمل على عدة أركان هي: ركن الشهر العالمي لسرطان الرئة، وركن اليوم العالمي للطفل الخديج، وركن العادات الغذائية السليمة، وركن اليوم العالمي للسكري، وركن الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، وركن التوعية ضد الإنفلونزا، واللقاحات التي تأخذها الحامل قبل وأثناء فترة الحمل.

ونوه الدكتور "النعمي" عقب تجوله بالمعرض واستماعه لشرح مفصل عن الأركان الصحية بمحتوى المعرض الذي جمع عدداً كبيراً من الفعاليات في مكان واحد، مقدراً الجهود المبذولة من المشاركين في المعرض، منوهاً بأهمية هذه الفعاليات في توعية وتثقيف المجتمع صحياً، متمنياً للجميع النجاح الدائم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المعرض.

الجدير بالذكر أن محتوى المعرض التوعوي ينفذ طيلة شهر نوفمبر في المستشفيات والمراكز الصحية، والدوائر الحكومية والقطاع الخاص بهدف نشر رسالة التوعية وتوسيع دائرة الإدراك للمجتمع.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
10:24 PM
اخر تعديل
23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
02:15 AM

شاهد بالصور.. "الصحة" تفتتح المعرض التوعوي الشامل بجازان

بمجمع كادي مول التجاري وضمن فعاليات شهر نوفمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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افتتح مساعد مدير عام صحة جازان للتخطيط والتحول الدكتور عواجي النعمي اليوم المعرض التوعوي الشامل الذي تنفذه صحة جازان بالشراكة مع مجمع النخبة الطبي الدولي تحت عنوان فعاليات نوفمبر الصحية بمجمع كادي مول التجاري.

ويضم المعرض عدداً من الفعاليات والمناسبات الصحية التي تنفذ خلال شهر نوفمبر من كل عام حيث اشتمل على عدة أركان هي: ركن الشهر العالمي لسرطان الرئة، وركن اليوم العالمي للطفل الخديج، وركن العادات الغذائية السليمة، وركن اليوم العالمي للسكري، وركن الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، وركن التوعية ضد الإنفلونزا، واللقاحات التي تأخذها الحامل قبل وأثناء فترة الحمل.

ونوه الدكتور "النعمي" عقب تجوله بالمعرض واستماعه لشرح مفصل عن الأركان الصحية بمحتوى المعرض الذي جمع عدداً كبيراً من الفعاليات في مكان واحد، مقدراً الجهود المبذولة من المشاركين في المعرض، منوهاً بأهمية هذه الفعاليات في توعية وتثقيف المجتمع صحياً، متمنياً للجميع النجاح الدائم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المعرض.

الجدير بالذكر أن محتوى المعرض التوعوي ينفذ طيلة شهر نوفمبر في المستشفيات والمراكز الصحية، والدوائر الحكومية والقطاع الخاص بهدف نشر رسالة التوعية وتوسيع دائرة الإدراك للمجتمع.

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