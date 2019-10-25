"إعصار نادر على مصر".. القاهرة تردّ على "ناسا" وصورتها: غير ممكن

مدير تحاليل "الأرصاد": منخفض مداري تصاحبه أمطار قد تصل إلى سيول

نفى مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية في مصر، محمود شاهين، إمكانية حدوث إعصار في مصر؛ ردًّا على الصورة التي نشرتها وكالة "ناسا" الأمريكية.

وبحسب "روسيا اليوم": وصف "شاهين" الأمر بأنه منخفض مداري متعمق يصاحبه سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

كما نفى المراقب بالهيئة العامة للأرصاد الجوية سامح مصطفى، ما تداولته الصحف وبعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود إعصار فوق سواحل البحر المتوسط وشمال الدلتا بعمق 100 كيلومتر.

وقال مصطفى في تصريحات صحفية: "لا يمكن حدوث ظاهرة الأعاصير في مصر كما يدّعي البعض؛ فشروط تكونها وحدوثها في مصر غير موجودة".

وأشار "مصطفى" إلى أن بيان هيئة الأرصاد تحدّث عن منخفض جوي بخصائص شبه مدارية، مصحوب بسحب رعدية كثيفة شرق البحر المتوسط وسواحل مصر الشمالية.



وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد نشرت صورة من وكالة "ناسا" تظهر فيها كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر.

وقالت الصحيفة الأمريكية: إن صورة "ناسا" تشير إلى توقع إعصار مداري "غير عادي ونادر" في بعض مناطق مصر وإسرائيل؛ ما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية في مصر.