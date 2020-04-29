بالفيديو.. شاب عمره 14 سنة يطلب التبرع بالدم.. و"الصحة": "نجيك لمكانك"

في ظل "مبادرة "عربة التبرع بالدم المتنقلة بمحافظة القنفذة

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن حملة التبرع بالدم والتي تقيمها "صحة القنفذة"، والتي انطلقت منذ أسبوعين عبر عربة متنقلة مجهزة بالاحترازات والتجهيزات اللازمة لإتمام عملية التبرع.

وفِي موقف رائع ورجولي تلقت العربة اتصالاً من شاب يبلغ من العمر 14 عاماً، حيث تفاجأ مشرف العربة الأخصائي حسن الزهراني برغبة الشاب بالتبرع وإصراره على ذلك، فكان رد الأخصائي له "نجيك لمكانك".

وأكد متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي لـ"سبق" قيام طاقم العربة بدور مختلف عن العادة بعد التواصل معه، حيث اتجهت العربة لمقر سكنه؛ حرصاً على سلامته، وبهدف الترغيب والتشجيع وشرح آلية وشروط التبرع للشاب، وأن عمره لا يسمح بالتبرع، وقدّم له هدية؛ تشجيعاً لروح المبادرة لديه.

ونوّه "المتحمي" بأنه يجب أن نقف جميعاً احتراماً لشاب لديه فكر واعٍ ومبادر، وهدفه مساعدة الآخرين رغم صغر سنه، خصوصاً في هذه الظروف الراهنة وإحساسه الكبير بالمسؤولية، داعياً الله عز وجل أن يحفظه لأسرته.

من جانبه، ذكر مدير إدارة المختبرات وبنوك الدعم والمشرف على المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة القنفذة عبدالهادي محمد العشيري لـ"سبق" أن العربة المتنقلة مستمرة في عملها من خلال مستشفى القنفذة ومستشفى جنوب القنفذة ومستشفى ثريبان، وستنطلق أيضاً من بقية المستشفيات الأخرى نمرة والمظيلف، مشدداً على تطبيقهم لمعايير السلامة والحماية الآمنة لعملية التبرع.

يُذكر أن حصيلة الوحدات الدموية فاق 1000 وحدة دموية منذ انطلاقة الحملة، وما زالت مستمرة حتى الآن.