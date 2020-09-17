"الصحة": التعافي من "كورونا" في المملكة يقارب 94٪

1203 حالات شفاء جديدة ترفع الإجمالي إلى 307,207

اقتربت نسبة المتعافين من فيروس كورونا في المملكة من 94٪، بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تجاوز عدد المتعافين من كورونا في المملكة 307,207 حالات، فيما بلغت أعداد الإصابات المؤكدة 328,144 حالة .

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل 1203 حالات تعافٍ جديدة من فيروس كورونا الجديد، إضافة إلى إصابة 593 حالة جديدة.

ولا تزال هناك 16,538 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمها ذات وضع مطمئن فيما انخفضت الحالات الحرجة إلى 1180