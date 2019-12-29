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"باكستاني" يبادر بإخماد حريق مركبة قبل وصول الإطفاء شرق القنفذة

تجدّد المطالبات بإنشاء مركز للدفاع المدني بالمنطقة

أسهمت سرعة تجاوب سائق "وايت" باكستاني الجنسية، في إخماد حريق كان قد اشتعل بسيارة مواطن برفقته اثنان من أبنائه، بعد انتهائهم من اختبار اليوم في مدرستهم بالمرحلة المتوسطة. وخلال سير مركبتهم في إحدى طرق "سبت الجارة" شرق محافظة القنفذة، اشتعلت النيران في مقدمة سيارة المواطن، ليسارع بإخراج أولاده منها على الفور، وكذلك إبلاغ الدفاع المدني التي تأخرت لبعدها عن الموقع؛ ما دفعه للاتصال بسائق "الوايت" الباكستاني وطلب المساعدة منه. وأحضر سائق "الوايت" صهريج المياه لإطفاء النيران، بعد أن وصل للموقع خلال أقلّ من 10 دقائق، وتمكّن من إخماد الحريق قبل أن يأتي على كامل السيارة؛ ما أسهم في تقليل الخسائر المادية للمواطن صاحب المركبة.

وجدّد تأخُّر فرق الدفاع المدني في الوصول للموقع بسبب بعد المسافة وثقل المعدات، المطالبات الدائمة والمستمرة من المواطنين القاطنين في مركز "سبت الجارة" والمراكز الشرقية للمحافظة والقرى والهجر المجاورة، باعتماد مركز دفاع مدني؛ لتوسط مركز "سبت الجارة" عددًا من المراكز، كما أنه يمر به عدد من الطرق والأودية؛ ما يجعله من أكثر المواقع التي سجل بها العديد من الحوادث، التي تحتاج لتدخل الدفاع المدني، مثل حوادث السير والحريق والغرق؛ لأن وجود مركز دفاع مدني في المركز سيسهم بإذن الله في تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات، ويسهل سرعة وصولهم لمباشرة الحوادث بشتى أنواعها.

إخماد حريق سبت الجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"باكستاني" يبادر بإخماد حريق مركبة قبل وصول الإطفاء شرق القنفذة
سبق

أسهمت سرعة تجاوب سائق "وايت" باكستاني الجنسية، في إخماد حريق كان قد اشتعل بسيارة مواطن برفقته اثنان من أبنائه، بعد انتهائهم من اختبار اليوم في مدرستهم بالمرحلة المتوسطة. وخلال سير مركبتهم في إحدى طرق "سبت الجارة" شرق محافظة القنفذة، اشتعلت النيران في مقدمة سيارة المواطن، ليسارع بإخراج أولاده منها على الفور، وكذلك إبلاغ الدفاع المدني التي تأخرت لبعدها عن الموقع؛ ما دفعه للاتصال بسائق "الوايت" الباكستاني وطلب المساعدة منه. وأحضر سائق "الوايت" صهريج المياه لإطفاء النيران، بعد أن وصل للموقع خلال أقلّ من 10 دقائق، وتمكّن من إخماد الحريق قبل أن يأتي على كامل السيارة؛ ما أسهم في تقليل الخسائر المادية للمواطن صاحب المركبة.

وجدّد تأخُّر فرق الدفاع المدني في الوصول للموقع بسبب بعد المسافة وثقل المعدات، المطالبات الدائمة والمستمرة من المواطنين القاطنين في مركز "سبت الجارة" والمراكز الشرقية للمحافظة والقرى والهجر المجاورة، باعتماد مركز دفاع مدني؛ لتوسط مركز "سبت الجارة" عددًا من المراكز، كما أنه يمر به عدد من الطرق والأودية؛ ما يجعله من أكثر المواقع التي سجل بها العديد من الحوادث، التي تحتاج لتدخل الدفاع المدني، مثل حوادث السير والحريق والغرق؛ لأن وجود مركز دفاع مدني في المركز سيسهم بإذن الله في تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات، ويسهل سرعة وصولهم لمباشرة الحوادث بشتى أنواعها.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
06:18 PM

"باكستاني" يبادر بإخماد حريق مركبة قبل وصول الإطفاء شرق القنفذة

تجدّد المطالبات بإنشاء مركز للدفاع المدني بالمنطقة

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علي السحاري - القنفذة
3
6,841

أسهمت سرعة تجاوب سائق "وايت" باكستاني الجنسية، في إخماد حريق كان قد اشتعل بسيارة مواطن برفقته اثنان من أبنائه، بعد انتهائهم من اختبار اليوم في مدرستهم بالمرحلة المتوسطة. وخلال سير مركبتهم في إحدى طرق "سبت الجارة" شرق محافظة القنفذة، اشتعلت النيران في مقدمة سيارة المواطن، ليسارع بإخراج أولاده منها على الفور، وكذلك إبلاغ الدفاع المدني التي تأخرت لبعدها عن الموقع؛ ما دفعه للاتصال بسائق "الوايت" الباكستاني وطلب المساعدة منه. وأحضر سائق "الوايت" صهريج المياه لإطفاء النيران، بعد أن وصل للموقع خلال أقلّ من 10 دقائق، وتمكّن من إخماد الحريق قبل أن يأتي على كامل السيارة؛ ما أسهم في تقليل الخسائر المادية للمواطن صاحب المركبة.

وجدّد تأخُّر فرق الدفاع المدني في الوصول للموقع بسبب بعد المسافة وثقل المعدات، المطالبات الدائمة والمستمرة من المواطنين القاطنين في مركز "سبت الجارة" والمراكز الشرقية للمحافظة والقرى والهجر المجاورة، باعتماد مركز دفاع مدني؛ لتوسط مركز "سبت الجارة" عددًا من المراكز، كما أنه يمر به عدد من الطرق والأودية؛ ما يجعله من أكثر المواقع التي سجل بها العديد من الحوادث، التي تحتاج لتدخل الدفاع المدني، مثل حوادث السير والحريق والغرق؛ لأن وجود مركز دفاع مدني في المركز سيسهم بإذن الله في تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات، ويسهل سرعة وصولهم لمباشرة الحوادث بشتى أنواعها.

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