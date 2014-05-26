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إنقاذ طفل يعاني انسدادًا معويًا خلقيًا بالمستشفى السعودي الألماني بالرياض

إنجاز جديد لقسم جراحة الأطفال في حالة نادرة

نجحت جهود الطواقم الطبية في المستشفى السعودي الألماني بالرياض، في إنقاذ طفل خديج يعاني من انسداد معوي خلقي بالجزء الثاني من الأمعاء الدقيقة مع اختلاف كبير بين جزئي الأمعاء المنسدة.

وتعد هذه الحالة من أصعب حالات جراحة الأطفال وتحدياً كبيراً لجراحي الأطفال بالعالم، وتظهر الأعراض بعد الولادة مباشرة بالقيء المستمر وانتفاخ بأعلى البطن وبعد التشخيص والأشعات والفحوصات على البطن، حيث تم تقرير إجراء العملية من خلال إجراء وصلة للأمعاء مع تخدير كامل للطفل.

ونجحت الجراحة النادرة بحمد الله وتم إصلاح العيب الموجود وكانت الصعوبة والتحدي الحقيقي في الفترة ما بعد العملية الجراحية، حيث يظل أطفال هذه الحالات غير قادرين على الرضاعة بالفم لفترة حتى تعود حركة الأمعاء لطبيعتها ويتم تغذية الطفل في هذه الفترة من خلال التغذية الوريدية الكاملة، وتعافى الطفل تمامًا.

كما يتم أيضًا إجراء العديد من الحالات الناجحة الخاصة بجراحة الأطفال مثل الختان، والخصية المعلقة، والفتق الأربي والسري، والحصوات المرارية، والقيلة المائية وإصلاح العيوب الخلقية بمجري البول، واعوجاج القضيب الخلقي، وإصلاح عيوب فتحة الشرج الخلقية والأورام السطحية والعميقة، والإمساك المزمن ومرض ضعف أعصاب القولون.

كما يتم أيضًا إجراء جراحات المناظير والخدج، وإصلاح رتق المريء الخلقي وإصلاح فتق الحجاب الحاجز والانسداد المعوي للخدج، بالإضافة إلى إجراء الزائدة الدودية بالمنظار تحت رعاية كاملة من فريق طبي متميز من جراحي الأطفال، بفضل الله تعالى ووجود الكفاءات الطبية من استشاريين جراحة أطفال سعوديين والفريق الطبي للعناية المركزة لحديثي الولادة بكامل كوادره المدربة، وكذلك وجود أحدث الأجهزة الطبية بمواصفات عالمية.

ويعتبر هذا إنجازًا طبيًا في مجال حديثي الولادة يوازي ما يحدث في أكبر مراكز رعاية الأطفال في العالم.

وتملك مستشفيات السعودي الألماني كوادر طبية على مستوى عالٍ من الخبرة والممارسات بفضل نخبة من الاستشاريين العرب والأجانب بمختلف التخصصات والخطوط الأمامية للمستشفى، إضافة إلى شراكتها مع أشهر مستشفى بالعالم "مايو كلينك" لدعم إمكاناتها الطبية وتحديث كافة الأجهزة الطبية حسب ما توصلت إليه أحدث وسائل العلاج في العالم والتحسين المستمر وأدائها المتطور بشكل ملحوظ في تقديم الرعاية الصحية والتثقيف الصحي والإسهام في علاج العديد من الحالات الصعبة والنادرة والمستعصية.

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إنقاذ طفل يعاني انسدادًا معويًا خلقيًا بالمستشفى السعودي الألماني بالرياض
سبق

نجحت جهود الطواقم الطبية في المستشفى السعودي الألماني بالرياض، في إنقاذ طفل خديج يعاني من انسداد معوي خلقي بالجزء الثاني من الأمعاء الدقيقة مع اختلاف كبير بين جزئي الأمعاء المنسدة.

وتعد هذه الحالة من أصعب حالات جراحة الأطفال وتحدياً كبيراً لجراحي الأطفال بالعالم، وتظهر الأعراض بعد الولادة مباشرة بالقيء المستمر وانتفاخ بأعلى البطن وبعد التشخيص والأشعات والفحوصات على البطن، حيث تم تقرير إجراء العملية من خلال إجراء وصلة للأمعاء مع تخدير كامل للطفل.

ونجحت الجراحة النادرة بحمد الله وتم إصلاح العيب الموجود وكانت الصعوبة والتحدي الحقيقي في الفترة ما بعد العملية الجراحية، حيث يظل أطفال هذه الحالات غير قادرين على الرضاعة بالفم لفترة حتى تعود حركة الأمعاء لطبيعتها ويتم تغذية الطفل في هذه الفترة من خلال التغذية الوريدية الكاملة، وتعافى الطفل تمامًا.

كما يتم أيضًا إجراء العديد من الحالات الناجحة الخاصة بجراحة الأطفال مثل الختان، والخصية المعلقة، والفتق الأربي والسري، والحصوات المرارية، والقيلة المائية وإصلاح العيوب الخلقية بمجري البول، واعوجاج القضيب الخلقي، وإصلاح عيوب فتحة الشرج الخلقية والأورام السطحية والعميقة، والإمساك المزمن ومرض ضعف أعصاب القولون.

كما يتم أيضًا إجراء جراحات المناظير والخدج، وإصلاح رتق المريء الخلقي وإصلاح فتق الحجاب الحاجز والانسداد المعوي للخدج، بالإضافة إلى إجراء الزائدة الدودية بالمنظار تحت رعاية كاملة من فريق طبي متميز من جراحي الأطفال، بفضل الله تعالى ووجود الكفاءات الطبية من استشاريين جراحة أطفال سعوديين والفريق الطبي للعناية المركزة لحديثي الولادة بكامل كوادره المدربة، وكذلك وجود أحدث الأجهزة الطبية بمواصفات عالمية.

ويعتبر هذا إنجازًا طبيًا في مجال حديثي الولادة يوازي ما يحدث في أكبر مراكز رعاية الأطفال في العالم.

وتملك مستشفيات السعودي الألماني كوادر طبية على مستوى عالٍ من الخبرة والممارسات بفضل نخبة من الاستشاريين العرب والأجانب بمختلف التخصصات والخطوط الأمامية للمستشفى، إضافة إلى شراكتها مع أشهر مستشفى بالعالم "مايو كلينك" لدعم إمكاناتها الطبية وتحديث كافة الأجهزة الطبية حسب ما توصلت إليه أحدث وسائل العلاج في العالم والتحسين المستمر وأدائها المتطور بشكل ملحوظ في تقديم الرعاية الصحية والتثقيف الصحي والإسهام في علاج العديد من الحالات الصعبة والنادرة والمستعصية.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
06:48 PM
اخر تعديل
26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
05:20 AM

إنقاذ طفل يعاني انسدادًا معويًا خلقيًا بالمستشفى السعودي الألماني بالرياض

إنجاز جديد لقسم جراحة الأطفال في حالة نادرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجحت جهود الطواقم الطبية في المستشفى السعودي الألماني بالرياض، في إنقاذ طفل خديج يعاني من انسداد معوي خلقي بالجزء الثاني من الأمعاء الدقيقة مع اختلاف كبير بين جزئي الأمعاء المنسدة.

وتعد هذه الحالة من أصعب حالات جراحة الأطفال وتحدياً كبيراً لجراحي الأطفال بالعالم، وتظهر الأعراض بعد الولادة مباشرة بالقيء المستمر وانتفاخ بأعلى البطن وبعد التشخيص والأشعات والفحوصات على البطن، حيث تم تقرير إجراء العملية من خلال إجراء وصلة للأمعاء مع تخدير كامل للطفل.

ونجحت الجراحة النادرة بحمد الله وتم إصلاح العيب الموجود وكانت الصعوبة والتحدي الحقيقي في الفترة ما بعد العملية الجراحية، حيث يظل أطفال هذه الحالات غير قادرين على الرضاعة بالفم لفترة حتى تعود حركة الأمعاء لطبيعتها ويتم تغذية الطفل في هذه الفترة من خلال التغذية الوريدية الكاملة، وتعافى الطفل تمامًا.

كما يتم أيضًا إجراء العديد من الحالات الناجحة الخاصة بجراحة الأطفال مثل الختان، والخصية المعلقة، والفتق الأربي والسري، والحصوات المرارية، والقيلة المائية وإصلاح العيوب الخلقية بمجري البول، واعوجاج القضيب الخلقي، وإصلاح عيوب فتحة الشرج الخلقية والأورام السطحية والعميقة، والإمساك المزمن ومرض ضعف أعصاب القولون.

كما يتم أيضًا إجراء جراحات المناظير والخدج، وإصلاح رتق المريء الخلقي وإصلاح فتق الحجاب الحاجز والانسداد المعوي للخدج، بالإضافة إلى إجراء الزائدة الدودية بالمنظار تحت رعاية كاملة من فريق طبي متميز من جراحي الأطفال، بفضل الله تعالى ووجود الكفاءات الطبية من استشاريين جراحة أطفال سعوديين والفريق الطبي للعناية المركزة لحديثي الولادة بكامل كوادره المدربة، وكذلك وجود أحدث الأجهزة الطبية بمواصفات عالمية.

ويعتبر هذا إنجازًا طبيًا في مجال حديثي الولادة يوازي ما يحدث في أكبر مراكز رعاية الأطفال في العالم.

وتملك مستشفيات السعودي الألماني كوادر طبية على مستوى عالٍ من الخبرة والممارسات بفضل نخبة من الاستشاريين العرب والأجانب بمختلف التخصصات والخطوط الأمامية للمستشفى، إضافة إلى شراكتها مع أشهر مستشفى بالعالم "مايو كلينك" لدعم إمكاناتها الطبية وتحديث كافة الأجهزة الطبية حسب ما توصلت إليه أحدث وسائل العلاج في العالم والتحسين المستمر وأدائها المتطور بشكل ملحوظ في تقديم الرعاية الصحية والتثقيف الصحي والإسهام في علاج العديد من الحالات الصعبة والنادرة والمستعصية.

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