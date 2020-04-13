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علاقة شبكات الجيل الخامس بانتشار "كورونا".. "الصحة العالمية" تحسمها

المنظمة ردّت من خلال منشور في موقعها الإلكتروني على ما يتداوله كثيرون

ردّت منظمة الصحة العالمية، من خلال منشور في موقعها الإلكتروني، على ما يتداوله كثيرون بشأن علاقة انتشار فيروس كورونا بأبراج شبكات الجيل الخامس للاتصالات.

وقالت المنظمة، إن "فيروس كورونا لا يمكن أن ينتقل عبر موجات الراديو أو شبكات الهاتف المتحرك، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس المصنوعة في الصين".

ووفق "سبوتنيك" الروسية، أكّدت أن "كورونا، الذي تسبّب حتى الآن في وفاة أكثر من 110 آلاف شخص في العالم، انتشر في بلدان ليس فيها أبراج من الجيل الخامس لشبكات الهواتف الذكية"، مجدّدة التأكيد على أن "فيروس كورونا ينتقل عبر رذاذ الشخص المصاب إلى الآخرين من خلال السعال أو العطس أو الحديث عن قرب".

وأضافت المنظمة الدولية أن "الفيروس يمكن أن ينتقل أيضاً عبر الأسطح الملوّثة بالفيروس من خلال لمسها ومن ثم وضع اليد على العين أو الأنف أو الفم".

كان أشخاص، في مطلع أبريل الجاري، قد أحرقوا أبراج اتصالات خلوية في بريطانيا، بعد أن سرت شائعات في وسائل التواصل الاجتماعي تربط بين تفشي فيروس كورونا وشبكات الجيل الخامس.

كما تعرّضت عدة أبراج اتصالات خلوية لشبكة الجيل الخامس في هولندا للضرر بعد أعمال شغب أدت إلى إحراق الأبراج أو تخريبها عمداً.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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علاقة شبكات الجيل الخامس بانتشار "كورونا".. "الصحة العالمية" تحسمها
سبق

ردّت منظمة الصحة العالمية، من خلال منشور في موقعها الإلكتروني، على ما يتداوله كثيرون بشأن علاقة انتشار فيروس كورونا بأبراج شبكات الجيل الخامس للاتصالات.

وقالت المنظمة، إن "فيروس كورونا لا يمكن أن ينتقل عبر موجات الراديو أو شبكات الهاتف المتحرك، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس المصنوعة في الصين".

ووفق "سبوتنيك" الروسية، أكّدت أن "كورونا، الذي تسبّب حتى الآن في وفاة أكثر من 110 آلاف شخص في العالم، انتشر في بلدان ليس فيها أبراج من الجيل الخامس لشبكات الهواتف الذكية"، مجدّدة التأكيد على أن "فيروس كورونا ينتقل عبر رذاذ الشخص المصاب إلى الآخرين من خلال السعال أو العطس أو الحديث عن قرب".

وأضافت المنظمة الدولية أن "الفيروس يمكن أن ينتقل أيضاً عبر الأسطح الملوّثة بالفيروس من خلال لمسها ومن ثم وضع اليد على العين أو الأنف أو الفم".

كان أشخاص، في مطلع أبريل الجاري، قد أحرقوا أبراج اتصالات خلوية في بريطانيا، بعد أن سرت شائعات في وسائل التواصل الاجتماعي تربط بين تفشي فيروس كورونا وشبكات الجيل الخامس.

كما تعرّضت عدة أبراج اتصالات خلوية لشبكة الجيل الخامس في هولندا للضرر بعد أعمال شغب أدت إلى إحراق الأبراج أو تخريبها عمداً.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
11:05 AM

علاقة شبكات الجيل الخامس بانتشار "كورونا".. "الصحة العالمية" تحسمها

المنظمة ردّت من خلال منشور في موقعها الإلكتروني على ما يتداوله كثيرون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ردّت منظمة الصحة العالمية، من خلال منشور في موقعها الإلكتروني، على ما يتداوله كثيرون بشأن علاقة انتشار فيروس كورونا بأبراج شبكات الجيل الخامس للاتصالات.

وقالت المنظمة، إن "فيروس كورونا لا يمكن أن ينتقل عبر موجات الراديو أو شبكات الهاتف المتحرك، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس المصنوعة في الصين".

ووفق "سبوتنيك" الروسية، أكّدت أن "كورونا، الذي تسبّب حتى الآن في وفاة أكثر من 110 آلاف شخص في العالم، انتشر في بلدان ليس فيها أبراج من الجيل الخامس لشبكات الهواتف الذكية"، مجدّدة التأكيد على أن "فيروس كورونا ينتقل عبر رذاذ الشخص المصاب إلى الآخرين من خلال السعال أو العطس أو الحديث عن قرب".

وأضافت المنظمة الدولية أن "الفيروس يمكن أن ينتقل أيضاً عبر الأسطح الملوّثة بالفيروس من خلال لمسها ومن ثم وضع اليد على العين أو الأنف أو الفم".

كان أشخاص، في مطلع أبريل الجاري، قد أحرقوا أبراج اتصالات خلوية في بريطانيا، بعد أن سرت شائعات في وسائل التواصل الاجتماعي تربط بين تفشي فيروس كورونا وشبكات الجيل الخامس.

كما تعرّضت عدة أبراج اتصالات خلوية لشبكة الجيل الخامس في هولندا للضرر بعد أعمال شغب أدت إلى إحراق الأبراج أو تخريبها عمداً.

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