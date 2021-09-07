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"هلال مكة" يكرّم المتطوعين والمتطوعات المشاركين في موسم حج 1442

"بلجون": الهيئة تسعى لإيجاد فرص تطوعية أكثر من المتاحة

كرّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بن جميل بلجون اليوم الثلاثاء المتطوعين والمتطوعات المشاركين في موسم الحج والعمرة للعام الماضي ١٤٤٢ وذلك بحضور قيادات الهيئة والتطوع بالعاصمة المقدسة والمنطقة.
وكرّم المتطوعة رناد قدسي لحصولها على المركز الأول في مسابقة رحلة متطوع التي أطلقت في موسم الحج 1442 والتي تهدف إلى توثيق رحلة المتطوعين والمتطوعات المشاركين في موسم الحج بمقاطع فيديو لا تتجاوز ٩٠ ثانية ، وفاز بالمركز الثاني المتطوع مهند الزهراني، وفازت بالمركز الثالث المتطوعة أثير البيشي.
كما تم تكريم مشرفين ومشرفات التطوع في الحرم المكي الشريف خلال موسم الحج والعمرة لجهودهم وتفانيهم بالقيام بالعمل المناط بهم والذي كان له أثر بارز في نجاح المجهود التطوعي في الحرم المكي الشريف.


وأشاد بلجون بجهود المتطوعين والمتطوعات وثمن عطائهم التطوعي ونبل رسالتها الإنسانية.
أكد "بلجون" أن الهيئة تسعى لإيجاد فرص تطوعية أكثر من المتاحة وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة والتي من مستهدفاتها مليون متطوع ومتطوعة في 2030.

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"هلال مكة" يكرّم المتطوعين والمتطوعات المشاركين في موسم حج 1442
سبق

كرّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بن جميل بلجون اليوم الثلاثاء المتطوعين والمتطوعات المشاركين في موسم الحج والعمرة للعام الماضي ١٤٤٢ وذلك بحضور قيادات الهيئة والتطوع بالعاصمة المقدسة والمنطقة.
وكرّم المتطوعة رناد قدسي لحصولها على المركز الأول في مسابقة رحلة متطوع التي أطلقت في موسم الحج 1442 والتي تهدف إلى توثيق رحلة المتطوعين والمتطوعات المشاركين في موسم الحج بمقاطع فيديو لا تتجاوز ٩٠ ثانية ، وفاز بالمركز الثاني المتطوع مهند الزهراني، وفازت بالمركز الثالث المتطوعة أثير البيشي.
كما تم تكريم مشرفين ومشرفات التطوع في الحرم المكي الشريف خلال موسم الحج والعمرة لجهودهم وتفانيهم بالقيام بالعمل المناط بهم والذي كان له أثر بارز في نجاح المجهود التطوعي في الحرم المكي الشريف.


وأشاد بلجون بجهود المتطوعين والمتطوعات وثمن عطائهم التطوعي ونبل رسالتها الإنسانية.
أكد "بلجون" أن الهيئة تسعى لإيجاد فرص تطوعية أكثر من المتاحة وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة والتي من مستهدفاتها مليون متطوع ومتطوعة في 2030.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
10:19 PM

"هلال مكة" يكرّم المتطوعين والمتطوعات المشاركين في موسم حج 1442

"بلجون": الهيئة تسعى لإيجاد فرص تطوعية أكثر من المتاحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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كرّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بن جميل بلجون اليوم الثلاثاء المتطوعين والمتطوعات المشاركين في موسم الحج والعمرة للعام الماضي ١٤٤٢ وذلك بحضور قيادات الهيئة والتطوع بالعاصمة المقدسة والمنطقة.
وكرّم المتطوعة رناد قدسي لحصولها على المركز الأول في مسابقة رحلة متطوع التي أطلقت في موسم الحج 1442 والتي تهدف إلى توثيق رحلة المتطوعين والمتطوعات المشاركين في موسم الحج بمقاطع فيديو لا تتجاوز ٩٠ ثانية ، وفاز بالمركز الثاني المتطوع مهند الزهراني، وفازت بالمركز الثالث المتطوعة أثير البيشي.
كما تم تكريم مشرفين ومشرفات التطوع في الحرم المكي الشريف خلال موسم الحج والعمرة لجهودهم وتفانيهم بالقيام بالعمل المناط بهم والذي كان له أثر بارز في نجاح المجهود التطوعي في الحرم المكي الشريف.


وأشاد بلجون بجهود المتطوعين والمتطوعات وثمن عطائهم التطوعي ونبل رسالتها الإنسانية.
أكد "بلجون" أن الهيئة تسعى لإيجاد فرص تطوعية أكثر من المتاحة وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة والتي من مستهدفاتها مليون متطوع ومتطوعة في 2030.

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