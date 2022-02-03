والدته كانت جالسة تدخن الحشيش.. طفل يقتل نفسه بالخطأ بسلاح والده

مأساة وقعت بمدينة أمريكية.. عمره 4 سنوات وكان بالسيارة مع شقيقه

قتل طفل أمريكي نفسه، بعدما أطلق النار على رأسه بالخطأ من مسدس والده، بينما كانت والدته تدخن الحشيش.

وكان الطفل غاريون والكر البالغ من العمر أربع سنوات، جالسًا في المقعد الخلفي داخل السيارة مع شقيقه الأصغر سنًّا، عندما وقعت المأساة في مدينة ويستويغو، بالقرب من نيو أورلينز في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت السلطات: إن والدة الطفل كانت تدخّن الحشيش في المقعد الأمامي مع شخص بالغ آخر عندما التقط الطفل السلاح، الذي تعود ملكيته لوالده.

ونُقل "غاريون" إلى المستشفى، وتوفي متأثرًا بجراحه، وكشف تشريح الجثة أن الإصابة ناتجة عن طلق ناري صدر عن الطفل.

ولم تقم الشرطة بأي اعتقالات، لكن المحققين أكدوا إجراء تحقيق.