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للمرة الثانية.. جامعة طيبة تصدر بيانًا بشأن ما تم تداوله من إساءة لأحد الطلاب منسوبًا لعضو هيئة تدريس

في محاضرة علمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي في فصل دراسي سابق

أصدرت جامعة طيبة، اليوم، بيانًا بشأن ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي منسوبًا لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمتضمن الإساءة لأحد الطلاب في محاضرة علمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي في فصل دراسي سابق.

وأشارت الجامعة إلى تلقيها بلاغًا عبر الطرق النظامية، مفيدة بأنها اطلعت على الموضوع، مؤكدة رفضها التام لمثل تلك التصرفات الفردية التي لا تمثل الجامعة ولا منسوبيها، مبينة أن الإجراءات النظامية المتخذة تأخذ مجراها النظامي.

وأوضحت الجامعة حرصها التام على تطبيق كل الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات والخروج عن المبادئ والقيم الإسلامية، والتي تكفلت بحفظ حق الجميع، مؤكدة أنها تتابع بكل حرص وترصد كل ما ينشر عنها على منصات التواصل الاجتماعي، ويشكل إساءة بأي شكلٍ من الأشكال.

وبيّنت أنها ستتخذ ذات الإجراءات القانونية بحق أصحابها وفقًا لما جاء في نظام الجرائم المعلوماتية ونظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، وما جاء في وثيقة الميثاق الأخلاقي للجامعة، والمعتمد بمجلس الجامعة والمتوج باعتماد الوزير.

كما أهابت الجامعة بكل المنسوبين وغيرهم، اتخاذ الطرق النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق الأنظمة ذات العلاقة.

يُذكر أن جامعة طيبة أصدرت أمس الأربعاء بيانًا بشأن ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي منسوبًا لإحدى عضوات هيئة التدريس بالجامعة، والمتضمن توجيه عبارات غير لائقة للطالبات أثناء إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي.

جامعة طيبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للمرة الثانية.. جامعة طيبة تصدر بيانًا بشأن ما تم تداوله من إساءة لأحد الطلاب منسوبًا لعضو هيئة تدريس
سبق

أصدرت جامعة طيبة، اليوم، بيانًا بشأن ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي منسوبًا لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمتضمن الإساءة لأحد الطلاب في محاضرة علمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي في فصل دراسي سابق.

وأشارت الجامعة إلى تلقيها بلاغًا عبر الطرق النظامية، مفيدة بأنها اطلعت على الموضوع، مؤكدة رفضها التام لمثل تلك التصرفات الفردية التي لا تمثل الجامعة ولا منسوبيها، مبينة أن الإجراءات النظامية المتخذة تأخذ مجراها النظامي.

وأوضحت الجامعة حرصها التام على تطبيق كل الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات والخروج عن المبادئ والقيم الإسلامية، والتي تكفلت بحفظ حق الجميع، مؤكدة أنها تتابع بكل حرص وترصد كل ما ينشر عنها على منصات التواصل الاجتماعي، ويشكل إساءة بأي شكلٍ من الأشكال.

وبيّنت أنها ستتخذ ذات الإجراءات القانونية بحق أصحابها وفقًا لما جاء في نظام الجرائم المعلوماتية ونظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، وما جاء في وثيقة الميثاق الأخلاقي للجامعة، والمعتمد بمجلس الجامعة والمتوج باعتماد الوزير.

كما أهابت الجامعة بكل المنسوبين وغيرهم، اتخاذ الطرق النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق الأنظمة ذات العلاقة.

يُذكر أن جامعة طيبة أصدرت أمس الأربعاء بيانًا بشأن ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي منسوبًا لإحدى عضوات هيئة التدريس بالجامعة، والمتضمن توجيه عبارات غير لائقة للطالبات أثناء إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
11:16 PM

للمرة الثانية.. جامعة طيبة تصدر بيانًا بشأن ما تم تداوله من إساءة لأحد الطلاب منسوبًا لعضو هيئة تدريس

في محاضرة علمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي في فصل دراسي سابق

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أصدرت جامعة طيبة، اليوم، بيانًا بشأن ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي منسوبًا لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمتضمن الإساءة لأحد الطلاب في محاضرة علمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي في فصل دراسي سابق.

وأشارت الجامعة إلى تلقيها بلاغًا عبر الطرق النظامية، مفيدة بأنها اطلعت على الموضوع، مؤكدة رفضها التام لمثل تلك التصرفات الفردية التي لا تمثل الجامعة ولا منسوبيها، مبينة أن الإجراءات النظامية المتخذة تأخذ مجراها النظامي.

وأوضحت الجامعة حرصها التام على تطبيق كل الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات والخروج عن المبادئ والقيم الإسلامية، والتي تكفلت بحفظ حق الجميع، مؤكدة أنها تتابع بكل حرص وترصد كل ما ينشر عنها على منصات التواصل الاجتماعي، ويشكل إساءة بأي شكلٍ من الأشكال.

وبيّنت أنها ستتخذ ذات الإجراءات القانونية بحق أصحابها وفقًا لما جاء في نظام الجرائم المعلوماتية ونظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، وما جاء في وثيقة الميثاق الأخلاقي للجامعة، والمعتمد بمجلس الجامعة والمتوج باعتماد الوزير.

كما أهابت الجامعة بكل المنسوبين وغيرهم، اتخاذ الطرق النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق الأنظمة ذات العلاقة.

يُذكر أن جامعة طيبة أصدرت أمس الأربعاء بيانًا بشأن ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي منسوبًا لإحدى عضوات هيئة التدريس بالجامعة، والمتضمن توجيه عبارات غير لائقة للطالبات أثناء إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي.

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